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    性侵案和解金逾4億 英安德魯王子恐恥辱中度過餘生

    法庭文件顯示，英國安德魯王子和指控他性侵的朱弗里達成庭外和解。英媒披露，和解金高達1630萬美元（約新台幣4億5430萬元）。（法新社）

    法庭文件顯示，英國安德魯王子和指控他性侵的朱弗里達成庭外和解。英媒披露，和解金高達1630萬美元（約新台幣4億5430萬元）。（法新社）

    2022/02/16 23:10

    〔中央社〕法庭文件顯示，英國安德魯王子和指控他性侵的朱弗里達成庭外和解。英媒披露，和解金高達1630萬美元（約新台幣4億5430萬元），安德魯王子恐在「恥辱中度餘生」。

    朱弗里（Virginia Giuffre）的律師昨天透露，兩造已經達成庭外和解，安德魯王子（Prince Andrew）得以逃過在庭審中被公開羞辱。兩人和解細節未揭露。

    朱弗里先前在美國曼哈頓聯邦地區法院提出的民事訴訟指稱，她在美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）牽線下與安德魯見面，其後發生性關係，當時是2001年，她17歲，是美國法律明訂的未成年。艾普斯坦遭控性犯罪，兩年前在獄中等候審判時自盡。

    英國「每日電訊報」披露，安德魯在這起和解案中將支付朱弗里1000萬英鎊，以及捐贈200萬英鎊給一個性販運受害者慈善基金會。

    這筆鉅額和解金引發英國民眾質疑，誰將替這位阮囊羞澀的王子買單。每日電訊報報導，這筆錢將來自英國女王伊麗莎白二世的私人財產之一。

    這項醜聞已經讓女王今年登基70週年蒙上陰影。法庭審判恐會碰上預定今夏舉行的登基70週年白金禧全國慶祝活動。

    法庭文件顯示，61歲的安德魯對於和艾普斯坦同夥感到後悔，並讚揚朱弗里女士以及其他替自己和他人挺身而出受害者的勇氣。

    「他誓言將藉由力挺對抗性販運惡行，以及支持性販運受害者，來表明他後悔曾和艾普斯坦交往。」

    英媒批評安德魯「完蛋了」，要求他徹底退出公眾生活。安德魯已被剝奪榮譽軍銜和殿下頭銜。

    「太陽報」（The Sun）社論寫到：「一切都結束了。安德魯現在完蛋了，被他讓人無法忍受的傲慢、權利和驚人的天真給毀了。」「他必須徹底退出公眾生活，在羞辱中度過餘生。」

    英國評論員也譏訕安德魯宣稱他從未見過朱弗里，怎會同意以這麼高金額和解，並指出一張兩人在朱弗里17歲時的合照。

    其他人則呼籲和解金的來源要透明化，無論是從女王的私人所得或實際上來自英國納稅人的官方財源。

    英國霍華德甘迺迪（Howard Kennedy）律師事務所媒體專家史蒂芬斯（Mark Stephens）告訴英國廣播公司（BBC）：「安德魯必須證明並非由公眾買單，因為那恐對王室帶來廣泛影響。」

    安德魯是伊麗莎白女王次子，他在接受BBC專訪時，為自己和艾普斯坦的關係辯解，並企圖駁斥朱弗里的指控，而遭到普遍譏笑後，於2019年不再擔任王室職務。

    朱弗里（中）先前在美國曼哈頓聯邦地區法院提出的民事訴訟指稱，2001年她在美國金融家艾普斯坦牽線下與安德魯（左）見面。（法新社）

    朱弗里（中）先前在美國曼哈頓聯邦地區法院提出的民事訴訟指稱，2001年她在美國金融家艾普斯坦牽線下與安德魯（左）見面。（法新社）

    安德魯在這起和解案中將支付朱弗里（右，金髮者）1000萬英鎊，以及捐贈200萬英鎊給一個性販運受害者慈善基金會。（路透）

    安德魯在這起和解案中將支付朱弗里（右，金髮者）1000萬英鎊，以及捐贈200萬英鎊給一個性販運受害者慈善基金會。（路透）

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