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    武肺疫情接近最後階段？ 莫德納CEO：合理假設

    莫德納執行長班塞爾受訪表示，假設目前我們可能已經接近武肺疫情的最後階段是「合理的」。（彭博）

    莫德納執行長班塞爾受訪表示，假設目前我們可能已經接近武肺疫情的最後階段是「合理的」。（彭博）

    2022/02/16 22:37

    〔編譯盧永山／綜合報導〕莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）16日接受CNBC節目訪問表示，假設目前可能已經接近武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的最後階段是「合理的」。

    在被問及對武肺疫情是否可能已處於最後階段的看法時，班塞爾表示，「我認為這是個合理的假設」。班塞爾說：「隨著Omicron的進化或SarsCov-2病毒的進化，我們有 80%的機會看到病毒的毒性越來越弱。另外20%的可能是出現下一個突變病毒，會比 Omicron更具毒性。」

    班塞爾指出，「我認為我們很幸運，因為Omicron的毒性不是很強，但我們仍然看到全球每天都有成千上萬的人因Omicron而病逝。」

    根據世衛組織（WHO）的統計，過去7天全球新增病例1547萬例，死亡病例7萬3162例。

    有些研究指出，雖然Omicron變種病毒株看來更具傳染性，但它不會像Delta變種病毒株那樣讓人罹患重症。一些衛生官員還強調，Omicron的威脅可能正在消退。

    但WHO秘書長譚德賽1月警告，假設疫情已正在接近尾聲是危險的。事實上，疫情距離結束還為時尚早，並警告隨著Omicron在全球迅速傳播，可能會出現新的變種病毒。

    白宮首席醫學顧問佛奇博士1月也表示，關於Omicron變種病毒株是否代表是疫情的最後一波，這仍然是個懸而未決的問題。

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