Omicron多輕症？ 南韓染疫者：比流感痛苦2、3倍

Omicron變種迅速傳播導致全球疫情仍未結束，南韓的單日確診16日更首次突破9萬大關、創下歷史新高。（路透）

2022/02/16 22:28

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變種病毒的疫情席捲全球，許多人主張這種新變異株不會重症化，可以當作流感，甚至普通感冒看待。然而，南韓染疫者以親身經歷為例證，直呼染上Omicron，比流感上身還痛苦2、3倍。

據《東亞日報》16日報導，一名確診Omicron的30歲上班族江某（강，譯音）說：「我以為我可以在家休息，因為症狀和感冒一樣，但事實並非如此。折騰了3天，我差點沒命。」江某上個月被隔離了7天，他解釋了他所經歷的症狀，稱他仍在遭受後遺症的折磨。

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據南韓中央檢疫應對指揮部消息，截至16日0時，新增確診病例9萬0443例，日均確診病例接近10萬例。

報導中說，隨著以致死率低而著稱的Omicron的傳播態勢逐漸明朗，有人聲稱Omicron處於普通感冒（common cold）或流感（flu）的水平，但確診病例卻表示，染上Omicron比其感冒和流感上身，來得痛苦兩、三倍。

江某就是見證之一。他說：「從第一天晚上開始，我咳嗽得很厲害，喉嚨腫了，還有出痰。」他搖搖頭，說道：「就算完全康復一個月，嗅覺、味覺等後遺症也沒有恢復正常。」

李先生（首爾江西區58歲）也被確診為Omicron，最近康復了，他說：「即使我的身體很熱，我也會發冷，眼睛會發紅，真的很痛苦。」。他補充說，「我認為老年人可能真的很危險。」

醫學專家也有同感。翰林大學聖心醫院呼吸內科教授鄭基燮（譯音）說：「流感的致死率是0.03%，但Omicron是0.2%，高出7倍。鄭基燮表示，的確，越年輕惡化的機會就越低，但症狀並沒有減弱。

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