日本新科眾議員質詢 台灣議題很熱門

日本自民黨眾議員山口晉今天在眾院預算委員會進行首次質詢，主張加深與台灣的關係，對日本極為重要。（記者林翠儀攝）

2022/02/16 20:48

〔駐日特派員林翠儀／東京16日報導〕正在進行政府總預算審查的日本國會，近來有更多新科議員將焦點鎖定台灣安全議題，自民黨眾議員山口晉今天詢問時表示，加深與台灣的關係，對日本自身也極為重要。

山口晉為埼玉選出的新科議員，具有「台灣女婿」身分的他，一上任後就參加自民黨主要對台窗口青年局，並擔任青年局國際副部長，相當關心台灣議題。

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山口今天在眾院預算委員會分科會議進行首次質詢，他表示，21世紀的日本外交，最重要且困難的課題，就是在與中國的對等關係之上，在此一區域採取何種的行動，尤其是與台灣和東協國家強化關係，是非常吃緊的課題。

山口表示，台灣在東北大地震時迅速提供日本最大的援助是重要的友好國和老朋友，雙方共有自由民主法治等基本價值，他強調，與台灣加深關係對日本極為重要，未來他也會以國會議員身分致力於加強對台關係，他也詢問外相林芳正對此看法。

林芳正答詢時表示，台灣對日本而言有緊密的經濟關係及人員往來，極為重要的夥伴及友人。未來仍將繼續基於政府一貫的基本立場，加強日台間更進一步的合作與交流。

除了山口晉之外，上周也是首次進行質詢的日本維新之會新科眾議員和田有一朗，也是利用僅有半小時的質詢時間，全程質詢與台灣有關的議題。和田原為兵庫縣議員，去年轉戰眾議員成功，他也是日本李登輝之友會的理事，一上台就表示，他最崇拜的政治人物就是李登輝。

和田表示，「台灣有事」等同「日本有事」，也是「美日同盟有事」，在台灣海峽緊張情勢逐漸升溫之際，他認為日台共同應對中國威脅，應該將派駐「日台交流協會」的武官，從現有的一名退役將官，改為現役自衛官，而且海陸空各派一人。

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