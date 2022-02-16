美CDC研究顯示：孕婦接種疫苗有助嬰兒抵抗病毒

美CDC研究顯示，孕婦接種疫苗可替嬰兒帶來保護力。（路透）

2022/02/16 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕關於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗對於孕婦和胎兒的影響研究持續進行中。美國疾病管制與預防中心（CDC）最新說法表示，接種疫苗的孕婦可降低嬰兒染疫後的住院機率。

綜合外媒報導，美CDC發病率和死亡率週報（Morbidity and Mortality Weekly Report）當地時間週二發表的研究指出，如果母親在懷孕期間接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，可為嬰兒在出生後提供病毒防護。

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此外，若是在臨盆前21週至14天期間接種，對嬰兒的保護力可達到80％。CDC指出，這項研究顯示抗體會從母親轉移至胎兒，讓他們在出生後抵禦新冠病毒，「遺憾的是，現階段要讓未滿6個月大嬰兒接種疫苗還言之過早，也凸顯了從母親身上獲得抗體對嬰兒來說有多麼重要。」

科學家自2021年7月至今年1月期間，從國內20間兒童醫院研究379名未滿6個月大的嬰兒。當中176名因為感染新冠病毒住院，其中84％的母親在懷孕期間沒有施打疫苗；接受重症照護的未施打比率則有88％，其中一例死者的母親也同樣沒有接種。

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