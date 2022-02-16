19歲女獨駕環遊世界寫紀錄 16歲弟追隨媽哭慘「好你去吧」

羅瑟福德的弟弟馬克（見圖）3月將啟程。（歐新社）

2022/02/16 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕19歲女子羅瑟福德（Zara Rutherford）擁有英國、比利時雙重國籍，去年8月啟程獨駕環遊世界，其中1站就是台灣，並於上月完成挑戰，寫下全球女性獨駕最年輕紀錄。外媒報導，她的16歲弟弟馬克（Mack）3月也將追隨姐姐的腳步，獨自駕駛輕型飛機環遊世界。馬克週二表示已準備好迎接挑戰，他相當有信心。

綜合外媒報導，馬克目前仍在就學，他透露，第1次真正接觸到控制器跟飛行是在他7歲的時後，且熱情只增不減；他將於3月17日從保加利亞首都索非亞起飛，展開為期2至3個月的旅程。他興奮地說，期待看到撒哈拉沙漠、剛果叢林與紐約等地，並稱打破世界紀錄不是主要目的，「我想證明年輕人可以有所作為，不必變成年人就能闖出一片天」。

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對於弟弟的雄心壯志，羅瑟福德回應，她不打算在過程中去探望弟弟，但承諾與他同在，「他是1名偉大的飛行員，我知道他可以的」。雖然旅途有風險，父親山姆（Sam）仍對兒子有信心。母親史美特（Beatrice de Smet）起初並不認同兒子的計畫，「但他寫了一封好長的信給我，解釋為何這樣做對他很重要」，她哭完了之後「我說好吧，你可以去，我不願毀了你的夢想」。

報導指出，當今世上最年輕的獨駕環遊世界男性紀錄保持人，是18歲英國人魯德洛（Travis Ludlow），當時他年僅18歲又150天大。

19歲女子羅瑟福德（左二）擁有英國、比利時雙重國籍，去年8月啟程獨駕環遊世界，其中1站就是台灣，並於上月完成挑戰。圖為全家福。（歐新社）

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