香港疫情失控 習近平要求港府負起責任

中國國家主席習近平最近發聲，要求香港政府負起責任，盡快穩定疫情。（路透資料照）

2022/02/16 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）第5波疫情呈爆炸式成長，醫療系統接近崩潰，中國國家主席習近平最近發聲，要求香港政府負起責任，盡快穩定疫情。

親共港媒《大公報》和《文匯報》16日報導，表示「香港第5波新冠肺炎疫情牽動著習近平總書記的心」，習近平近日就支援香港抗疫做出重要指示，並委託主管港澳事務的國務院副總理韓正，向特首林鄭月娥轉達對香港疫情的高度關注和對香港市民的親切關懷。

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習近平強調，香港特區政府要確實負起主要責任，做到3個「一切」和2個「確保」，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可以動員的力量和資源，採取一切必要的措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。

報導提到，韓正還批示要求港府堅決貫徹落實習近平的重要指示精神，並指示中央有關部門和廣東省抓緊解決特區政府提出的提升香港PCR檢測能力、支援快篩檢測等醫療物資、援建社區隔離和治療設施、保障新鮮食品等生活必需品供應、選派防疫專家赴港指導等請求事項。

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