媒體因「膚色」作扭曲報導 紐約市長︰新聞編輯室忽略兼容性

〔即時新聞/綜合報導〕美國民主黨籍紐約市長亞當斯(Eric Adams)儘管曾在市警局(NYPD)任職逾20年,但上台至今,市內狀況不穩,上月更有2名警官殉職,他除先後與總統拜登會面、要求管控推特上的「饒舌音樂」外,近日更抨擊媒體針對他的「膚色」而作出扭曲的報導。

根據《福斯新聞台》報導,亞當斯親赴紐約州首府奧爾巴尼(Albany)與當地立法者會面後,召開新聞記者會時指出,因為自己的皮膚是黑色的,暗示媒體對他的「黑人身分」大作文章,作出了許多扭曲的報導。

亞當斯15日表示:「我是一個黑人,也是市長,不過我的故事,卻是由跟我長的不像的人來闡述,老實說,(新聞機構)編輯委員會有多少黑人?有多少人能決定撰稿形式?委員會內,亞洲、東印度及南亞人的數量有多少?」他認為,民眾在意政府的種族多元,卻忽略了新聞編輯室的兼容性。

亞當斯提到,作為市長,他的角色是反應民眾的現實生活,而非他自己的人生,因此,新聞從業者撰稿時,並非是替像他這種曾有無家可歸經歷的人發聲,而他們也不曾幫遭警察逮捕、毆打的民眾講話,更沒為打擊犯罪者喉舌,而是透過自己的稜鏡寫作。

