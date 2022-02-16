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    媒體因「膚色」作扭曲報導 紐約市長︰新聞編輯室忽略兼容性

    紐約市長亞當斯（見圖）抨擊媒體針對他的「膚色」而作出扭曲的報導。（美聯社）

    紐約市長亞當斯（見圖）抨擊媒體針對他的「膚色」而作出扭曲的報導。（美聯社）

    2022/02/16 11:48

    〔即時新聞／綜合報導〕美國民主黨籍紐約市長亞當斯（Eric Adams）儘管曾在市警局（NYPD）任職逾20年，但上台至今，市內狀況不穩，上月更有2名警官殉職，他除先後與總統拜登會面、要求管控推特上的「饒舌音樂」外，近日更抨擊媒體針對他的「膚色」而作出扭曲的報導。

    根據《福斯新聞台》報導，亞當斯親赴紐約州首府奧爾巴尼（Albany）與當地立法者會面後，召開新聞記者會時指出，因為自己的皮膚是黑色的，暗示媒體對他的「黑人身分」大作文章，作出了許多扭曲的報導。

    亞當斯15日表示：「我是一個黑人，也是市長，不過我的故事，卻是由跟我長的不像的人來闡述，老實說，（新聞機構）編輯委員會有多少黑人？有多少人能決定撰稿形式？委員會內，亞洲、東印度及南亞人的數量有多少？」他認為，民眾在意政府的種族多元，卻忽略了新聞編輯室的兼容性。

    亞當斯提到，作為市長，他的角色是反應民眾的現實生活，而非他自己的人生，因此，新聞從業者撰稿時，並非是替像他這種曾有無家可歸經歷的人發聲，而他們也不曾幫遭警察逮捕、毆打的民眾講話，更沒為打擊犯罪者喉舌，而是透過自己的稜鏡寫作。

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