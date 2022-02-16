日本擬3月起放寬邊境管制 外國人入境隔離縮至3天

日媒消息指出，日本政府準備在下月逐步放寬邊境管制，境外人士隔離天數將從7天降為3天，若入境者已接種第3劑疫苗，且來自Omicron並未廣為傳播的地區，也有可能可以免隔離。（法新社）

2022/02/16 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，日媒消息指出，日本政府準備在下月逐步放寬邊境管制，境外人士隔離天數將從7天降為3天，若入境者已接種第3劑疫苗，且來自Omicron並未廣為傳播的地區，也有可能可以免隔離。

武漢肺炎肆虐全球超過兩年，各國長期管制邊境，但日媒消息指出，由於目前對Omicron已有所了解，加上接種第3劑疫苗的進度更加推進，日本政府準備在3月逐步放寬邊境管制，目前日本政府規定，該國人民入境後仍需自主健康隔離7天，並禁止外國人新申請入境，這項措施將放寬，允許觀光客以外的外國人申請入境。

請繼續往下閱讀...

報導指出，除了將入境人數上限從現行的3500提升至5000，針對入境隔離時間也將從現行的7天縮短至3天，若第3天檢驗為陰性，即可解除隔離。至於入境者若已接種完3劑疫苗，且來自並非Omicron嚴重傳播的國家，也將研議入境後可完全免隔離。

報導提到，日本首相岸田文雄預計會在明（17）日召開記者會，說明邊境防疫措施鬆綁的規劃。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法