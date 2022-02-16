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    日本擬3月起放寬邊境管制 外國人入境隔離縮至3天

    日媒消息指出，日本政府準備在下月逐步放寬邊境管制，境外人士隔離天數將從7天降為3天，若入境者已接種第3劑疫苗，且來自Omicron並未廣為傳播的地區，也有可能可以免隔離。（法新社）

    日媒消息指出，日本政府準備在下月逐步放寬邊境管制，境外人士隔離天數將從7天降為3天，若入境者已接種第3劑疫苗，且來自Omicron並未廣為傳播的地區，也有可能可以免隔離。（法新社）

    2022/02/16 11:23

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情近期持續延燒，日媒消息指出，日本政府準備在下月逐步放寬邊境管制，境外人士隔離天數將從7天降為3天，若入境者已接種第3劑疫苗，且來自Omicron並未廣為傳播的地區，也有可能可以免隔離。

    武漢肺炎肆虐全球超過兩年，各國長期管制邊境，但日媒消息指出，由於目前對Omicron已有所了解，加上接種第3劑疫苗的進度更加推進，日本政府準備在3月逐步放寬邊境管制，目前日本政府規定，該國人民入境後仍需自主健康隔離7天，並禁止外國人新申請入境，這項措施將放寬，允許觀光客以外的外國人申請入境。

    報導指出，除了將入境人數上限從現行的3500提升至5000，針對入境隔離時間也將從現行的7天縮短至3天，若第3天檢驗為陰性，即可解除隔離。至於入境者若已接種完3劑疫苗，且來自並非Omicron嚴重傳播的國家，也將研議入境後可完全免隔離。

    報導提到，日本首相岸田文雄預計會在明（17）日召開記者會，說明邊境防疫措施鬆綁的規劃。

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