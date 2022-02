烏俄衝突加速中國對台侵略？專家：台灣對美來說更重要

中國在烏俄衝突中雖對俄國表達支持,但態度保持低調。(美聯社)

2022/02/16 08:58

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄衝突全球關注,外界有聲音拿台海局勢類比,認為美國此次對烏克蘭的態度,可做為未來應對台海問題時的參考。但也有專家認為,烏俄與台海情勢根本無法一概而論,且認為台灣對於美國的重要性更大。

《CNBC》報導,季辛吉中美關係研究所(Kissinger Institute on China and the U.S.)主任達利(Robert Daly)日前指出,中國國家主席習近平固然會觀察美國會對烏克蘭做到何種程度,但俄羅斯可能的侵略行徑是否會加速對台出手?達利認為「我不會把烏克蘭和台灣的狀況畫上等號,中國清楚台灣對美國的重要性要大得多。」強調台灣是美國西太平洋的安全戰略中心一環。

報導指出,在訪問的專家中沒有任何一名認為中國會因為俄國的行動受到鼓舞。諮詢公司歐亞集團創辦人布蘭莫(Ian Bremmer)則說,「中國或許會發現在經濟和政治壓力上有更多操作空間,但對於侵略台灣或任何改變現狀的舉動來說,綠燈還沒打開。」

布蘭莫說,「拜登政府始終在傳達一個訊息,那就是台灣既非阿富汗,也不是烏克蘭。中國領導層當然也清楚美國的說法。」

