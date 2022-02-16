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    烏俄衝突加速中國對台侵略？專家：台灣對美來說更重要

    中國在烏俄衝突中雖對俄國表達支持，但態度保持低調。（美聯社）

    中國在烏俄衝突中雖對俄國表達支持，但態度保持低調。（美聯社）

    2022/02/16 08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突全球關注，外界有聲音拿台海局勢類比，認為美國此次對烏克蘭的態度，可做為未來應對台海問題時的參考。但也有專家認為，烏俄與台海情勢根本無法一概而論，且認為台灣對於美國的重要性更大。

    《CNBC》報導，季辛吉中美關係研究所（Kissinger Institute on China and the U.S.）主任達利（Robert Daly）日前指出，中國國家主席習近平固然會觀察美國會對烏克蘭做到何種程度，但俄羅斯可能的侵略行徑是否會加速對台出手？達利認為「我不會把烏克蘭和台灣的狀況畫上等號，中國清楚台灣對美國的重要性要大得多。」強調台灣是美國西太平洋的安全戰略中心一環。

    報導指出，在訪問的專家中沒有任何一名認為中國會因為俄國的行動受到鼓舞。諮詢公司歐亞集團創辦人布蘭莫（Ian Bremmer）則說，「中國或許會發現在經濟和政治壓力上有更多操作空間，但對於侵略台灣或任何改變現狀的舉動來說，綠燈還沒打開。」

    布蘭莫說，「拜登政府始終在傳達一個訊息，那就是台灣既非阿富汗，也不是烏克蘭。中國領導層當然也清楚美國的說法。」

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