冬奧》北京旅館特別標註「不用翻牆區域」 外媒記者酸爆了

〔即時新聞/綜合報導〕北京冬奧正在進行中,「棄美轉中」的18歲中美混血滑雪女將谷愛凌(Eileen Gu)日前一席「(在中國)任何人都可以免費下載VPN來翻牆」的言論,引發不小議論,《華爾街日報》記者麗莎(Liza Lin)近日推文透露,北京旅館特別標註可使用公開國際網路的區域,讓她忍不住酸「真的超讚的」。

麗莎11日在推特PO出這張圖,並表示「我們北京的旅館特別標註給賓客看,哪些區域可以使用公開的國際網路喔。超讚的」,文章最後還特別標註「#中國防火長城(GreatFireWall)」,這張告示上6個商標分別是YouTube、Google Chrome、Instagram(IG)、Facebook、Twitter、Telegram,這6款即時通訊、社群軟體目前在中國境內正常情況下都無法使用。

下方持續有網友留言「在沒有圍牆的監獄裡有點自由」、「不用VPN還是不好吧」、「反正他們(中國)已經在監控整個地球了」、「可能需要進行身份檢查,所以只有外國人才能使用網路。」、「最糟糕的公共無線網路。我永遠不會用它」。

台灣網友也酸說「這是自投羅網吧,還是用漫遊比較好」、「根本陷阱」、「管理階層大概是這麼想的:你們不用裝VPN,朕特准你們從狗洞出去看世界。」、「這個是自投羅網路啊」。

谷愛凌8日贏得北京冬奧女子自由式滑雪大跳台金牌,她賽後在IG上發文報喜,被網友質疑為何在中國能使用IG時淡回「(在中國)大家可以去apple store下載免費的vpn,就能翻牆了」,言論一出遭全球網友砲轟;這段對話截圖一度在微博上瘋傳,很快就被中國官方封鎖,但仍讓不少中國網民不滿谷愛凌所享受到的特殊待遇。

I love how our Beijing hotel chooses to indicate the areas with open, global internet for guests. #Beijing2022 #GreatFireWall pic.twitter.com/027m64GyMS