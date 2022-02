中國戰狼又撒野！ 嗆印媒為「台獨勢力」提供平台遭嗆翻

2022/02/15 23:59

〔即時新聞/綜合報導〕中國戰狼又大放厥詞!中國駐印度大使館發言人王小劍在推特發文稱,某些印度媒體為「台獨勢力」提供平台,任何危害中國主權和領土完整的企圖,終將注定失敗,文章一出立刻遭印度網友嗆翻。

王小劍13日在推特推文,某些印度媒體為「台獨勢力」提供了平台,任何危害中國國家主權和領土完整的企圖,將注定要失敗,他更狂言「除了跟中國統一之外,台灣沒有其他出路」。

文章一出立刻遭印度網友吐槽,紛紛PO出台灣國旗洗版,並回嗆王小劍「台灣一個獨立的國家」、「台灣是一個自由的國家」、「我們還為西藏獨立勢力提供平台,你想怎樣?」、「台灣是獨立國家,西藏也是」,台灣網友則酸說「中國培養的外交官很強,每天都義正嚴詞講垃圾話也不覺得丟臉」、「中國外交官在選人的時候,第一條件都是先看名字嗎」、「大概每季的交作業時間又到了吧」。

中國與印度近年爆發嚴重邊境衝突,至今仍處於緊張狀態,沒想到中國日前竟派出曾參與中印邊界衝突的中共軍隊團長祁發寶擔任北京冬奧火炬手,造成國際反彈聲浪;印度也對此抵制,宣布駐中高官不參與北京冬奧的開幕式和閉幕式。

Certain indian media provided platform for "Taiwan independence" forces. Attempts to jeopardise China’s national sovereignty and territorial integrity will doom to fail. There is no other way out for Taiwan than to reunify with the mainland.