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    彭帥事件「被平息」 專家揭露中國壓制言論必勝手段

    外媒質疑中國女網名將彭帥的言論自由遭到中共箝制。（歐新社）

    外媒質疑中國女網名將彭帥的言論自由遭到中共箝制。（歐新社）

    2022/02/15 13:02

    〔即時新聞／綜合報導〕去年11月，中國網球名將彭帥自爆曾與相差40歲的中國前副總理張高麗發生性關係，事後彭帥一度失去音訊，雖然事後發表多次聲明，但外界質疑是受到中國官方逼迫指使，事件發生至今過了3個多月，外媒認為，中國官員們正在慢慢消除彭帥對中國帶來的負面國際聲浪，藉由各方壓力控制彭帥言論。

    《美國之音》報導，事件發生之初，中國媒體全面封鎖相關報導，彭帥的微博帳戶也刪除該則爆料貼文，當時中國官方媒體表示，彭帥說自己很安全，想要保護自己的隱私，並將繼續從事她熱愛的體育活動，本週一彭帥接受法媒訪問，再次表達自己很安全，但《美國之音》用「受控制的採訪」來形容該次訪問。

    華盛頓史汀生中心東亞計劃共同主任孫韻表示，不可能徹底清查彭帥的案件，因為只有彭本人是主要來源，只有她知道發生什麼是，但彭帥受到很多層次的壓力，壓力包括政治、經濟、社會，連她的家人都是承受壓力的一環。

    曼谷亞洲中心地區主任戈麥斯（James Gomez）則表示，除非彭帥長期離開中國，才有可能改變她的說法，海外人士也才能繼續追蹤此案，如今她留在中國，在政府壓力下無法提出新的指稱，只要沒有爆出新進度，外界自然會對彭帥的新聞感到厭倦，國際對中國的批評也會因此消退。

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