「膠帶比基尼」火辣躍紐約時裝週 女模特兒讓人看了臉紅心跳

時尚品牌「黑膠帶計劃」公司參加美國紐約時裝週展覽時，秀出「膠帶比基尼」，十分大膽又吸睛。（圖擷取自＠blacktapeproject官方IG）

2022/02/15 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時裝週（New York Fashion Week）已於2月11日正式揭開序幕，而本次活動中，時尚品牌「黑膠帶計劃」（The Black Tape Project）公司的模特兒相當吸睛，只見她們身上一絲不掛，僅用黑膠帶將身體重要部位貼住，十分大膽又創新。

綜合外媒報導，美國紐約時裝週於2月11日揭幕，此次展期一共為期5天，將到16日結束。本月13日，總部位於邁阿密的「黑膠帶計劃」公司，在紐約齊格菲爾德宴會廳（Ziegfeld Ballroom）參展時，秀出一款「膠帶比基尼」的泳裝款式，相當吸睛。

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從「＠blacktapeproject」的官方IG照片可見，各種膚色的模特兒，腳踩著高根鞋，一絲不掛地站在設計師身旁，全身上下的重點部位，僅用「黑膠帶」黏貼，而這款人體「膠帶比基尼」的工法很精細，除圖案對稱外，每件的花紋樣式也不盡相同。

報導指出，2008年，素有「膠帶之王」稱號的阿爾瓦雷斯（Joel Alvarez），創立了時尚品牌「黑膠帶計劃」公司，而創辦人擅長透過包含鏡色、金屬色等各式不同的膠帶，做出大膽的設計。

而「黑膠帶計劃」官網上，也有出售各類「膠帶比基尼」，黑膠帶的售價為9.99美元（約新台幣279元）起；而彩色的部分則為29.99美元（約新台幣836元）起。

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