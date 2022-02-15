女外送員直覺怪怪的！進屋後意外救了老人一命

外送員希格斯不顧公司規定進屋送餐，進去不久後就感到頭暈，還看見室內有丙烷儲罐，懷疑天然氣外洩，便立即私訊客戶，意外救了一位老父親的性命。（圖擷取自「jessicahiggs3」Tiktok、本報合成）

2022/02/15 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕國外1名外送員在社群平台分享，日前她接下1筆訂單，是名顧客替父親訂餐，抵達目的地後，她突然有個「奇怪預兆」，因此不顧公司規定進屋送餐，進去不久後就感到頭暈，還看見室內有丙烷儲罐，懷疑天然氣外洩便立即私訊客戶，此舉意外救下老父親的性命，她將此特殊經驗上傳至網路，引起許多網友討論與留言。

綜合外媒報導，外送員希格斯（Jessica Higgs）於2日在社群平台「Tiktok」發布1段影片，內文提到她上月底接下1筆外送訂單，是1名女顧客替父親下訂餐點，抵達目的地後，原打算依照公司防疫規定，將餐點放在門廊後離開，但她突然有個「奇怪直覺」，因此堅持拿餐進屋，進屋不久後就感到頭暈，並同時發現有丙烷儲罐，因此立即私訊給女客戶，「我進屋沒多久就感到頭暈，我懷疑屋內有氣體外洩」，女客戶則答覆會請家屬檢查，並將小費從14美元（約新台幣391元）調升至100美元（約新台幣2793元）。

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希格斯說，該名女客戶事後留言透露，「非常謝謝！我請小兒子去檢查後，屋內確實有氣體外洩，你救了我爸爸與兒子的性命」；她在影片中情緒激動地說，「雖然我只是個外送員，我很慶幸當時我這麼做，如果你查覺不對勁就說出來吧！」

網友看到影片後，紛紛留言，有人說「你不只是個外送員，就像是那刻你註定該出現啊，你根本是天使啊！」、「不僅僅是外送員，你是英雄！」、「這個故事太令人感動了，你真棒！」。

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