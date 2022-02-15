中國再增40例本土確診！遼寧葫蘆島疫情延燒 江蘇又爆新疫情

中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新疫情，14日新增確診80例，其中本土病例40例。（歐新社）

2022/02/15 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）最新疫情，14日新增確診80例，其中本土病例40例，分布在遼寧29例、江蘇8例、廣東2例、廣西1例，除遼寧葫蘆島疫情持續中，江蘇蘇州疫情也逐漸升溫。

綜合中媒報導，2月14日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例80例。其中境外輸入病例40例（廣東16例，福建8例，上海6例，廣西4例，山東2例，北京1例，黑龍江1例，江蘇1例，四川1例），含3例由無症狀感染者轉為確診病例（廣東2例，四川1例）；本土病例40例（遼寧29例，其中葫蘆島市28例、瀋陽市1例；江蘇8例，均在蘇州市；廣東2例，均在深圳市；廣西1例，在百色市），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在遼寧）。

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除遼寧葫蘆島疫情仍持續中以外，江蘇蘇州也逐漸升溫，蘇州全市防疫升級，全市各類公眾聚集性活動取消，中小學校暫緩開學，六個地區升級為中風險地區。

截至2月14日24時，中國現有確診病例1398例（重症病例6例），累計總確診數10萬7094例、4636人不治。

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