研究：美西大旱災「千年一遇」 洛杉磯目標100％廢水回收

美國西部正遭遇前所未見的重大旱災，最新一項研究表明，本次災情的嚴重程度是過去1200年來首見。（歐新社）

2022/02/15 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕美國西部正遭遇前所未見的重大旱災，最新一項研究表明，本次災情的嚴重程度是過去1200年來首見，所有跡象皆顯示，進入今年後，極端惡劣的缺水旱象並不會獲得改善。

根據《CNN》報導，最新發表在科學期刊《自然氣候變化》雜誌的研究報告中，科學家發現2000年至2021年的21年間，是美國西部地區在過去1200年間最乾燥的一段時間，隨著時間推移，旱象愈來愈嚴重，到了去年已被認為達到異常等級。

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報告顯示，這場為時逾20年的旱災背後主因正是人類行為，人為造成的氣候危機直接導致大旱災的嚴重程度惡化了72％，特別是人口較為稠密的洛杉磯，更直接面對乾旱帶來的民生危機。

報導稱，為了應對頻繁與嚴重程度不斷上升的天然災害，洛杉磯近年已將降雨集水、廢水回收等開源節流做法推升至新的境界，試圖捕捉並不浪費每一水滴。

洛杉磯當前正加緊腳步提升廢水回收效率，衛生與環境首席官員翠西（Traci Minamide）甚至喊出100%回收所有廢水的終極目標，希望在2035年前，讓洛杉磯全境7成的用水由當地自給自足。

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