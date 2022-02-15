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    美軍工程師兜售核潛艦機密被逮 將面臨12年有期徒刑

    美國海軍核子工程師托貝（右）及其妻黛安娜（左）合謀向外國政府出售核潛艦機密，托貝在14日舉行的聽證會中認罪。（美聯社）

    美國海軍核子工程師托貝（右）及其妻黛安娜（左）合謀向外國政府出售核潛艦機密，托貝在14日舉行的聽證會中認罪。（美聯社）

    2022/02/15 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海軍核子工程師托貝（Jonathan Toebbe）及其妻黛安娜（Diana）過去企圖向外國政府出售有關維吉尼亞級核動力潛艦的機密，在去年10月9日被喬裝成買家的聯邦調查局（FBI）探員逮捕。托貝在14日舉行的聽證會中認罪，未來將面臨至少12年有期徒刑。

    綜合美媒報導，托貝在2020年4月將一個裝有機密資料的包裹寄給某個外國政府，但FBI在2020年12月從該國使館取得包裹，隨後FBI探員喬裝成買家，與托貝進行多次交易。托貝2021年9月與「買家」交易時，當場被FBI人贓俱獲，托貝也被控違反「原子能法」（Atomic Energy Act）等間諜相關罪名

    托貝在2月14日的聽證會上承認，他密謀將機密賣給外國政府，意圖「傷害美國」，當他被法官問到是否認為自己有罪時，托貝回應：「是的，法官大人。」

    根據托貝的認罪協商協議內容，托貝同意協助當局恢復所有受限或敏感的政府機密數據，以及歸還一名臥底FBI探員給他約10萬美元的「採購經費」，未來托貝可能將面臨12年至17年有期徒刑。

    至於托貝試圖向哪一個國家兜售情報，並未在法庭文件中確定，也沒有在14日的認罪聽證會中揭露。由於托貝的妻子黛安娜被視為與托被共謀，不過黛安娜並沒有認罪，針對戴安娜的指控案件仍在審理中。

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