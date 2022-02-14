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    法國總統候選人稱「台灣屬於中國」 法網友砲轟：無知到極點！

    法國共產黨總統候選人魯塞爾13日接受電視節目訪問時，稱台灣屬於中國，遭法國網友砲轟。（法新社）

    法國共產黨總統候選人魯塞爾13日接受電視節目訪問時，稱台灣屬於中國，遭法國網友砲轟。（法新社）

    2022/02/14 23:59

    〔即時新聞／綜合報導〕法國將於今年4月舉行總統大選，法國共產黨（PCF）總統候選人魯塞爾（Fabien Roussel）近日上電視節目發表政見時，宣稱「台灣是中國的一部份」，發言旋即遭大批法國網友砲轟，還有人怒斥魯塞爾無知！

    根據法媒《自由人報》（Libération） 報導，法國電視五台（France 5）知名政論節目《C dans l’air》近期因應總統大選，播出競選特輯，13日晚間邀請國民聯盟黨（NR，前身為民族陣線FN）主席勒朋（Marine Le Pen）及共產黨候選人魯塞爾上節目，針對「法國未來如何面對世界挑戰」受訪。

    節目進行到一半，主持人問魯塞爾近期備受各界關注的台海問題，就「台灣是否為中國一部份」，魯塞爾起初支吾其詞，而後肯定表示「台灣屬於中國」，還說台灣應該遵守一國兩制，就像香港一樣。一旁同樣受邀的巴黎政治學院（Sciences Po）國際研究中心（CERI）主任、中國研究學者巴姆（Stéphanie Balme）聽到魯塞爾的發言，馬上出聲駁斥，強調台灣的情況與香港截然不同。

    此外，魯塞爾也稱自己不贊成中共對香港祭出國安法的做法，也希望台灣人的權利受到尊重，他清楚台灣人想要主權的意志，但法國也需「遵守」與中國的關係。魯塞爾表示，自己如果當選，會盡力維持與中國對話，同時讓台灣人的權利受到應有的尊重，即便未來不會承認台灣的獨立，但法方會與台灣維繫雙邊關係。不過魯塞爾在發言過程中，差點把「台灣人」說成「泰國人」，險些鬧笑話。

    這段魯塞爾的發言影片隨後被《C dans l’air》放上推特，引發熱議。法國網友紛紛洗臉魯塞爾，「這個人是白癡嗎？無知到了極點」、「這的確是法國曾經的立場，但現在大家都知道台灣不屬於中國」、「儘管中國宣稱擁有台灣，但台灣實質上不屬於他，連這都不知道還選總統」、「魯塞爾是中共的鸚鵡嗎？台灣政府是人民選舉出來的」。

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