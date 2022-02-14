口誤？ 烏駐英大使稱可能放棄加入北約後又改口

烏克蘭駐英國大使普里斯泰科。（路透）

2022/02/14 16:19

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烏克蘭重大讓步？ 駐英大使：可能放棄加入北約

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄烏危機進入關鍵一週，烏克蘭駐英國大使普里斯泰科（Vadym Prystaiko）14日受訪先表示，烏克蘭可能放棄申請加入北大西洋公約組織（NATO），以避免與俄國開戰，結果馬上又改口，稱不會重新考慮加入北約的決定。

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《路透》14日報導，普里斯泰科在被英國廣播公司（BBC）問到，烏克蘭是否可能在加入北約一事上改變立場時表示，烏克蘭願意在加入大西洋軍事聯盟上「彈性以對」，「尤其在我們受到那樣的威脅和脅迫，被迫那麼做時。」

然而，這段發言引起母國政府質疑，總統澤倫斯基的發言人尼基佛洛夫（Sergii Nykyforov）回應道，加入北約和歐盟仍是國家的「絕對優先事項」，要求普里斯泰科進一步說明何謂「彈性以對」。

隨後，普里斯泰科再次透過BBC澄清，烏克蘭不會重新考慮加入北約的決定，強調BBC先前的報導是「誤解」，「我們現在不是北約成員，為了避免戰爭，我們準備作出許多讓步，這就是我們現在和俄國人在談的，這與北約無關。加入北約是寫入烏克蘭憲法的國家目標。」

他也提到，由於烏克蘭還不是北約成員，所以我們必須尋求其他東西自我保障，例如與英國、美國簽訂雙邊協議，「在加入北約之前，我們在努力尋找其他可以讓我們在當前危機中生存的方案。」

當再次被問及烏克蘭是否會放棄加入北約時，普里斯泰科表示：「不會」。

據了解，烏克蘭在2008年提出加入北約的申請，極力敦促西方國家提供更多支持，以遏止俄國對烏克蘭新的侵略行動。但北約成員國一直猶豫不決，憂心此舉激怒俄國，升高彼此的緊張關係。俄國總統普廷更不斷表示，烏克蘭加入北約可能引發俄歐戰爭。

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