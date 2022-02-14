總共4劑防Omicron！ 瑞典呼籲長者接種「第二劑加強針」

瑞典衛生當局於2月14日指出，建議全國80歲以上的民眾，應施打第二劑加強針。（資料照，法新社）

2022/02/14 17:20

〔即時新聞／綜合報導〕為了繼續對抗武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，瑞典衛生當局於2月14日指出，建議全國80歲以上的民眾，應施打第二劑加強針，這意味著政府希望長者能接種共4劑疫苗，來防止Omicron變種病毒繼續肆虐。

根據《路透》報導，瑞典衛生當局透過聲明指出，建議全國80歲以上的長者，應該施打第二劑加強針，並籲請住在療養院與接受居家照護協助的民眾，均應遵循衛生單位提出的建議。而政府也說，長者應在首劑加強針施打後4個月，再接種第二劑疫苗。

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今年稍早，隨著Omicron變種病毒持續肆虐全瑞典，該國的染疫數字已經突破紀錄，目前政府希望能透過「注射加強針」的做法及對「確診變種病毒」的輕症者祭出新政策，來有效緩解醫療系統的壓力，並試圖在本月移除原有防疫措施。

不過，瑞典衛生署近日透露，染疫狀況仍普遍存在於社會中，且最近幾週內，像是療養院中的高風險及重症患者增加，因此瑞典流行病學家特涅爾（Anders Tegnell）也做出呼籲，加強針能強化保護，長者也將受益於施打第二劑加強針。

瑞典衛生署指出，與首輪加強針注射相同，長者施打的疫苗廠牌將是輝瑞或莫德納生技公司所研發。

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