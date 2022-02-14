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    露屁屁帶孩子逛自家花園 英國空軍副參謀長遭停職

    英國皇家空軍副參謀長特納（見圖），遭鄰居投訴在自家花園「裸上身露屁屁」行走，而遭到RAF停職。（圖擷取自@AndrewTurnerRAF官方推特）

    英國皇家空軍副參謀長特納（見圖），遭鄰居投訴在自家花園「裸上身露屁屁」行走，而遭到RAF停職。（圖擷取自@AndrewTurnerRAF官方推特）

    2022/02/14 16:55

    〔即時新聞／綜合報導〕英國皇家空軍（Royal Air Force，RAF）副參謀長特納（Andrew Turner）日前遭到爆料，去年8月在自家村舍的花園中「裸上身露屁屁」行走，不雅畫面全遭鄰居看光光，還被對方投訴到警察局，現在不但遭到停職，就連升官的機會恐怕也丟了。

    根據英媒《鏡報》報導，2021年8月，副參謀長特納於卡弗舍姆（Caversham）村自家村舍的花園中，帶著2個孩子，裸著上半身並露出屁股，在自家後院閒逛，未料卻遭到鄰居赫伯特（Simon Herbert）與他的老婆史蒂文斯（Lesley Stevens）等人直擊。

    赫伯特夫妻倆看到畫面後，都覺得既震驚又厭惡，隨後便向當地警察投訴，稱特納副參謀長，衣衫不整地在他們140萬英鎊（約新台幣5285萬）宅府的花園中閒逛，因此，特納便遭到有關單位調查。

    報導指出，副參謀長特納有望成為下一任英國皇家空軍總司令，未料他在向參謀長威格斯頓（Mike Wigston）自承因「不雅行為」受到警方調查後，被迫停職。

    報導提到，特納於10日收到了《社區決議令》，不得不向家人道歉，但消息人士卻吐槽，書信的內容只有一行，他們認為，這不是致歉應有的做為。

    RAF的發言人則表示，軍方知悉一位英國皇家空軍軍官涉案，而該案已轉由警方偵辦。

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