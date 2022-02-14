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    這下麻煩了... 十多輛俄軍戰車在演習中深陷泥沼

    網傳俄軍戰車演習期間卡在泥濘中動彈不得。（圖擷取自Twitter）

    網傳俄軍戰車演習期間卡在泥濘中動彈不得。（圖擷取自Twitter）

    2022/02/14 11:57

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯持續朝烏克蘭邊境增兵，並與白俄羅斯在烏克蘭邊境舉行聯合演習，不過網路上近期卻流傳一段影片，顯示有十多輛俄軍T-72B3戰車卡在泥濘中，甚至還要透過挖土機將泥土挖開。

    根據《Defence Blog》報導，推特新聞分享帳號「Liveuamap」11日發布影片表示，俄軍在接近烏克蘭邊境的羅斯托夫（Rostov）地區一處靶場演習時，有十多輛T-72B3戰車陷入泥濘之中，即使戰車加足馬力想脫困，仍卡在泥濘中動彈不得，一旁還要有挖土機協助戰車挖開泥土。

    T-72B3戰車是T-72戰車現代化最新改款，除了安裝新型引擎、火控系統，俄軍結合在烏克蘭、喬治亞及敘利亞的戰鬥經驗，在車體前方加裝反應裝甲，車體及砲塔後方則加裝柵欄式裝甲，強化戰車對反裝甲武器的防禦能力。

    俄羅斯目前已在烏克蘭邊境集結超過10萬名士兵，並從2月10日起與白俄羅斯舉行「聯盟決心-2022」（Union Courage-2022）軍演，目前俄羅斯屯兵地點主要集中於烏東與俄國邊界、北線的白俄羅斯境內以及南線的克里米亞半島。

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