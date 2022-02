這下麻煩了... 十多輛俄軍戰車在演習中深陷泥沼

2022/02/14 11:57

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯持續朝烏克蘭邊境增兵,並與白俄羅斯在烏克蘭邊境舉行聯合演習,不過網路上近期卻流傳一段影片,顯示有十多輛俄軍T-72B3戰車卡在泥濘中,甚至還要透過挖土機將泥土挖開。

根據《Defence Blog》報導,推特新聞分享帳號「Liveuamap」11日發布影片表示,俄軍在接近烏克蘭邊境的羅斯托夫(Rostov)地區一處靶場演習時,有十多輛T-72B3戰車陷入泥濘之中,即使戰車加足馬力想脫困,仍卡在泥濘中動彈不得,一旁還要有挖土機協助戰車挖開泥土。

T-72B3戰車是T-72戰車現代化最新改款,除了安裝新型引擎、火控系統,俄軍結合在烏克蘭、喬治亞及敘利亞的戰鬥經驗,在車體前方加裝反應裝甲,車體及砲塔後方則加裝柵欄式裝甲,強化戰車對反裝甲武器的防禦能力。

俄羅斯目前已在烏克蘭邊境集結超過10萬名士兵,並從2月10日起與白俄羅斯舉行「聯盟決心-2022」(Union Courage-2022)軍演,目前俄羅斯屯兵地點主要集中於烏東與俄國邊界、北線的白俄羅斯境內以及南線的克里米亞半島。

Video, possible from the range in Rostov region. Digger helping tanks stuck in the mud pic.twitter.com/jGFTL5puki via @4emberlen