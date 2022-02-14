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    過不到結婚1週年！夫刺死嬌妻後潛逃 3天後被發現陳屍火車鐵軌

    25歲人夫尼沙德與妻子基蘭新婚未滿1年，2人近期因不知名原因爭吵時，疑人夫持刀刺死嬌妻後畏罪潛逃，經3日後被附近居民發現陳屍於火車鐵軌；當地警方表示，該案已介入調查中。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    25歲人夫尼沙德與妻子基蘭新婚未滿1年，2人近期因不知名原因爭吵時，疑人夫持刀刺死嬌妻後畏罪潛逃，經3日後被附近居民發現陳屍於火車鐵軌；當地警方表示，該案已介入調查中。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透）

    2022/02/14 12:28

    〔即時新聞／綜合報導〕印度古吉拉特邦近期發生1起殺妻事件，1名25歲人夫與22歲妻子新婚未滿1年，2人近期因不知明原因爭吵時，疑人夫持刀刺死嬌妻後畏罪潛逃，經3日後被附近居民發現陳屍於火車鐵軌；當地警方表示，該案已介入調查中。

    綜合外媒報導，25歲尼沙德（Harish Nishad）與22歲妻子基蘭（Kiran）於去年5月結婚，婚後2人住在基蘭的父親高德（Kamlesh Gaud）的住所。

    報導提到，高德於7日清晨起床時，撞見尼沙德站在夫妻2人的房門外，接著聲稱上班地點比較遠，需提早出門上班，待女婿出門後，高德發現房間門確從外被鎖上，擔心之下，嘗試呼叫基蘭卻未得到回應，查覺情況有異，緊急找來鄰居破門而入，驚見女兒受傷倒地，地上全是血，憤而向警方指控尼沙德持刀刺死基蘭。

    警方獲報後展開調查，經過3日後，忽然在附近郊區鐵軌發現1具男性屍體，經家屬認屍，確認死者為尼沙德。當地警員推測，尼沙德可能殺死妻子基蘭後，對自己的行為感到後悔，才會採取激烈行為，即跳軌輕生，由於男嫌已逝，此案已登記意外死亡並將屍體交還家屬。

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