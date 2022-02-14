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    他在未婚妻墳前放「手作花盆」 竟遭無緣岳父提告後逮捕

    由於未婚妻在去年1月車禍逝世，31歲男子哈根斯日前他手作1個花盆後，放置於已逝未婚妻的墳前，卻被未婚妻的父親向當局提告「亂扔垃圾」，近期因此遭到當地警方逮捕（圖擷取自「Winchester Hagans」臉書）

    由於未婚妻在去年1月車禍逝世，31歲男子哈根斯日前他手作1個花盆後，放置於已逝未婚妻的墳前，卻被未婚妻的父親向當局提告「亂扔垃圾」，近期因此遭到當地警方逮捕（圖擷取自「Winchester Hagans」臉書）

    2022/02/14 10:56

    〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州（Alabama）1名31歲男子哈根斯（Winchester Hagans）於2020年12月求婚成功後，未婚妻卻在去年1月車禍逝世，難掩悲傷情緒，日前他手作1個花盆後，放置於已逝未婚妻的墳前，卻被未婚妻的父親向當局提告「亂扔垃圾」，哈根斯近期因此遭到當地警方逮捕，消息曝光後，引起外界關注。

    綜合外媒報導，哈根斯於2020年12月向當時26歲女友福特（Hannah Ford）求婚成功後，成為未婚妻的福特在隔月（2021年1月）卻車禍不幸離世。

    報導指出，深感傷痛的哈根斯，不久後想起已逝的未婚妻福特喜歡花卉，便自己手作了1個木頭花盆，在上面種植一些花草，並搬到福特墳前放置作為弔喪慰問。

    哈根斯透露，原以為事情告一段落，直至今年1月他坐在車內時，有1名警察持有正式逮捕令前來逮捕自己，直至這時發現，由於福特的父親不滿哈根斯逕自將花盆放在墳前，且當地法規認定墳地屬於私人財產，因此才被檢舉「亂扔垃圾」後遭警方逮捕；他接著說「我感到相當困惑，被逮捕之前，福特的父親沒有與自己聯繫過」。

    當地市府對此表示，除非是家屬特別要求，一般只會獻上花束，因此手作花盆才被認定違規；據悉，截至目前為止，已逝未婚妻福特的父親尚未給予公開回應。

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