他在未婚妻墳前放「手作花盆」 竟遭無緣岳父提告後逮捕

2022/02/14 10:56

〔即時新聞/綜合報導〕美國阿拉巴馬州(Alabama)1名31歲男子哈根斯(Winchester Hagans)於2020年12月求婚成功後,未婚妻卻在去年1月車禍逝世,難掩悲傷情緒,日前他手作1個花盆後,放置於已逝未婚妻的墳前,卻被未婚妻的父親向當局提告「亂扔垃圾」,哈根斯近期因此遭到當地警方逮捕,消息曝光後,引起外界關注。

綜合外媒報導,哈根斯於2020年12月向當時26歲女友福特(Hannah Ford)求婚成功後,成為未婚妻的福特在隔月(2021年1月)卻車禍不幸離世。

請繼續往下閱讀...

報導指出,深感傷痛的哈根斯,不久後想起已逝的未婚妻福特喜歡花卉,便自己手作了1個木頭花盆,在上面種植一些花草,並搬到福特墳前放置作為弔喪慰問。

哈根斯透露,原以為事情告一段落,直至今年1月他坐在車內時,有1名警察持有正式逮捕令前來逮捕自己,直至這時發現,由於福特的父親不滿哈根斯逕自將花盆放在墳前,且當地法規認定墳地屬於私人財產,因此才被檢舉「亂扔垃圾」後遭警方逮捕;他接著說「我感到相當困惑,被逮捕之前,福特的父親沒有與自己聯繫過」。

當地市府對此表示,除非是家屬特別要求,一般只會獻上花束,因此手作花盆才被認定違規;據悉,截至目前為止,已逝未婚妻福特的父親尚未給予公開回應。

