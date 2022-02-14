俄羅斯可能隨時進攻？ 美國安顧問：可能製造戰爭藉口

美國國家安全顧問蘇利文表示，俄羅斯入侵可能發生在接下來的任何一天。（彭博）

2022/02/14 07:31

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄局勢一觸即發，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）13日表示，俄羅斯入侵可能發生在接下來的任何一天，且俄羅斯可能會為了入侵製造一些意料之外的「戰爭藉口」。

根據《路透》報導，蘇利文接受《CNN》「美國國情」（State of the Union）節目訪問時提到，美國將持續與世界分享情資，不讓俄國藉著所謂「假旗行動」（偽裝身分、嫁禍他人藉此誤導公眾的行動）有藉口對烏克蘭發動攻擊。

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至於先前有報導指出，美國情報機構認為俄國考慮在16日發動攻擊一事，蘇利文表示：「我們無法完美預測是哪一天，但我們一直說的是，現在就在可能發生的時間內，俄國目前隨時可能對烏克蘭展開大規模軍事行動，包括冬奧結束前一週。」

美國國防部發言人柯比（John Kirby）13日接受《福斯新聞》專訪時提到，他無法證實有關「俄羅斯會在16日行動」這則報導，俄羅斯隨時可能採取軍事行動，評估手段不僅來自內部情報，還有大家所看到的，現在有超過10萬名俄軍部署在烏克蘭邊境。

蘇利文與柯比都一再警告美國公民立即離開烏克蘭，蘇利文說：「我們過去10天看到的是，俄羅斯大批部隊加速集結，靠近俄羅斯邊境，他們可以非常迅速地發動軍事行動。但如果俄羅斯發動攻擊，我們將會讓俄羅斯付出代價。」

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