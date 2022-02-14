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    因應中國經貿報復 歐盟聲稱堅定支持立陶宛

    2022/02/14 04:36

    〔中央社〕立陶宛與台灣關係升溫遭到中國經貿報復，法國貿易部長里斯特今天表示，針對立陶宛與中國可能爆發的貿易戰，歐盟堅定支持會員國立陶宛。法國目前是歐盟的輪值主席國。

    法新社報導，里斯特（Franck Riester）表示，在法國港市馬賽（Marseille）會商的各國經貿部長深感，緊鄰波羅的海的立陶宛是遭到北京當局逼迫的受害者，將盡速制訂方案，以賦予歐洲新的權力反擊。

    雖然歐盟表示，正在尋求外交解決之道，不過里斯特指出，目前正順利推動一項提案，使歐洲具備所謂自行反脅迫的能力。

    這個反制的利器可能包括，凍結取得公營事業合約，暫停對某些產品的健康和安全授權，或禁止獲得歐盟資助的研究項目。

    里斯特表示，對中國和其他「不義」行為者採取更強硬策略，是歐盟貿易政策「典範轉移」的其中之一。長久以來，歐盟始終致力於自由貿易和開闢新市場。

    貿易是歐洲經濟的重要環節，他說：「但不是不惜任何代價…不能以不公平競爭為代價，不能以犧牲我們的價值觀為代價。」

    歐盟和北京的關係正處於低點，此前歐盟未能批准一項經長久磋商的投資協議，隨後歐盟又因關切中國少數民族維吾爾人的困境，而對中國實施制裁。

    歐盟會員國的經貿部長會商立陶宛與中國經貿關係之前，里斯特說：「中國對於立陶宛的所作所為分明就是逼迫，中國當局藉由貿易與經濟當作武器，對我們政治施壓。」

    立陶宛與中國的角力始於台灣最近在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，掛牌的名稱是台灣而不是台北。這是安撫北京的慣例。

    於是北京當局採取報復措施，包括降級與立陶宛的外交關係，以及立陶宛出口至中國的商品無法通關，並警告跨國公司切斷和立陶宛的關係，否則將被拒於中國市場之外。

    里斯特指出：「中國與立陶宛之間到底怎麼回事不重要，不是重點，關鍵在於中國如何抉擇以化解（不滿）。」1110214

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