為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    加拿大警方強行執法 逮捕阻礙交通要道民眾

    2022/02/14 01:54

    〔中央社〕警方今天在美國與加拿大之間的最繁忙邊界通道附近，驅離並逮捕僅剩為數不多的抗議民眾，致力於終結因不滿防疫管制而爆發的抗爭。

    美聯社報導，加拿大警方在首都渥太華設立聯合指揮中心。連日來的抗爭已癱瘓渥太華市中心，惹怒對於警方執法不力而深感失望的民眾，並使得總理杜魯道（Justin Trudeau）承受莫大壓力。

    而癱瘓渥太華的抗爭引發加拿大全境及其他國家的響應，法國、紐西蘭與荷蘭也相繼爆發類似車隊堵塞交通要道的抗議行動，美國國土安全部警告，卡車車隊疑似在美國境內集結。

    加拿大溫莎市（Windsor）指出，破曉後在連接美國底特律與溫莎市的大使大橋（Ambassador Bridge）附近，逮捕數名抗議民眾，並且拖吊數輛車。溫莎市是加拿大的汽車業重鎮。

    目前還不清楚大使大橋將於何時恢復通車，不過溫莎市長表示，他希望就在今天，溫莎市警方則說，他們將在抗議民眾集結的區域繼續執法，並且對於違法行動零容忍，呼籲大眾避開警方執法的區域。

    經過警方昨天勸說民眾駛離他們的卡車及各型車輛後，目前還有少數抗爭者不願離去。這些抗議民眾以車輛封阻往來美加兩國的交通要道，這條經濟命脈承載了兩國逾25%的出口商品。

    根據警方估算，昨天聚集在渥太華的抗議民眾達到4000人，過去數個週末也是如此，反對強制疫苗接種的民眾自今年元月底在渥太華市中心紮營以來，他們到處流竄並大聲喧囂。1110214

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播