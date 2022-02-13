北京冬奧後國際走向？ 矢板明夫：台灣的朋友會越來越多！

習近平4日出席北京冬奧開幕式。（路透）

2022/02/13 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕北京冬奧本月4日開幕以來，話題與爭議不斷。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今（13日）晚坦言，比起選手表現、比賽不公等話題，自己更加關心奧運會期間國際政治的博弈對今後國際形勢的影響；他也直批中國「沒有遠見」，若中共繼續在各地製造對抗，未來「台灣的朋友應該會越來越多」。

矢板明夫13日晚間透過臉書表示，本屆冬奧會可以算是近年來最政治化的運動賽事，「首先是英美等五眼聯盟，和波羅地海三國等一些西方民主國家，展開了外交抵制；然後，是中國為了面子到處拉人；最後，出席開幕典禮的有俄羅斯的普廷等21個國家的領導人。在某種意義上，把全世界分成了親中派、中立派、親美派三大勢力，出席的是親中派，扺制的是親美派，其他的是中立派。」

請繼續往下閱讀...

矢板明夫接著說，俄羅斯、巴基斯坦等原本親中立場鮮明的國家撇開不說，最讓他意外的是阿根廷總統費爾南德斯（Alberto Fernandez），「他在出席奧運會後的第二天，竟然去了天安門廣場的毛澤東紀念堂，向毛澤東的遺體獻花，並發表了『毛澤東對全世界來說是偉大人物』的感言...此一舉動很明顯，是想通過向毛澤東表達敬意，來博得習近平的好感。費爾南德斯也在和習會談時，堅決表明了反對台獨的立場。」

當然，中國這次也給費爾南德斯不少好處，例如向阿根廷提供核能發電的技術與設備、把JF-17「梟龍」戰機賣給阿根廷等。另外中國國家主席習近平也首次表明在福克蘭群島（Falkland Islands）爭議問題上支持阿根廷的態度，此舉就引發在福克蘭群島負責國防和外交事務的英國強烈不滿，疾呼中國尊重福克蘭主權。

說到這裡，矢板明夫認為，「這或許對台灣來說不是壞事，如果中國繼續惹惱英國，說不定哪天英國做為報復，會突然表明在兩岸問題上不再支持中國，轉為支持台灣的立場。總之，出席北京冬奧會開幕，使得親中派的首腦們，已經站在了親美派的對立面，他們越表示在台灣問題上支持中國，越會引發親美派的不滿。畢竟，親美派才是今天的世界主流。」

最後矢板明夫說，「習近平今後可能會暗中支援親中派的國家，試圖在各地搗亂，製造對抗。但是這麼做，只會把中立派的國家一個個推向親美派。看到這樣沒有遠見的對手，我相信，台灣的朋友應該會越來越多。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法