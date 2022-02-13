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    有效對抗Omicron 禮來抗體藥獲美FDA緊急使用授權

    美國FDA批准禮來藥廠的抗體藥「bebtelovimab」，可使用於12歲以上、可能變為重症的患者。（美聯社）

    美國FDA批准禮來藥廠的抗體藥「bebtelovimab」，可使用於12歲以上、可能變為重症的患者。（美聯社）

    2022/02/13 17:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國食品暨藥物管理局（FDA）11日宣布，美國大藥廠禮來公司（Eli Lilly）的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）抗體藥物「Bebtelovimab」，已獲得緊急使用授權（EUA），可使用於12歲以上、可能變為重症的患者。此舉可以讓因Omicron變種病毒肆虐而出現的重症患者提供另一款治療藥品。禮來稱，Bebtelovimab對Omicron變種病毒及其亞變種「BA.2」同樣有效。

    據CNN及《美聯社》報導，Bebtelovimab需以靜脈注射的形式，將實驗室製造的蛋白質注入人體，產生類似免疫系統對抗病毒的效果，禮來已與美國政府簽署了一項協議，將以至少7.2億美元（約新台幣201億元）的價格，供應高達60萬劑Bebtelovimab抗體藥。

    據協議，禮來公司必須在不遲於今年3月31日之前交付完60萬劑藥劑，並可選擇在不遲於2022年7月31日之前供應額外的50萬劑。

    據了解，Bebtelovimab適用於年齡在12歲以上，感染病毒後症狀介乎輕度至中度之間的患者，這類民眾如果出現重症的風險較高，而且沒有其他治療方案的話，就可使用這種療法，相反已住院或需要呼吸氧氣的患者，則不宜使用此藥。

    在COVID-19各個變種毒株中，Bebtelovimab對Omicron及其亞種BA.2同樣有效，臨床實驗曾發現，患者使用這種藥物的話，出現症狀時間較短，用藥5天後體內病毒載量也有所減少。

    副作用方面，Bebtelovimab可能導致噁心、嘔吐等問題，也和其他單株抗體療法一樣，也許引致嚴重但罕見的其他現象，包括過敏反應、輸液反應以及超敏反應等。

    禮來在去年底宣布研究抗體療法，但上一個版本的藥物被指對Omicron的效用不大，因此在1月遭FDA撤回授權使用。除了Bebtelovimab，另一藥廠葛蘭素史克（GSK）的Sotrovimab是另一款被認為是有效應對Omicron的單株抗體藥。

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