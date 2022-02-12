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    加、日領袖通話 關切中國在台灣及南海區域行動

    加拿大總理府發布新聞指出，總理杜魯道（見圖）8日曾與日本首相岸田文雄通話，對中國在南海及台灣在內的區域行動表達關切，決心加強合作以促進區域安全。（路透資料照）

    加拿大總理府發布新聞指出，總理杜魯道（見圖）8日曾與日本首相岸田文雄通話，對中國在南海及台灣在內的區域行動表達關切，決心加強合作以促進區域安全。（路透資料照）

    2022/02/12 12:25

    〔中央社〕加拿大總理府發布新聞指出，總理杜魯道8日曾與日本首相岸田文雄通話，對中國在南海及台灣在內的區域行動表達關切，決心加強合作以促進區域安全。

    總理府指出，杜魯道（Justin Trudeau）和岸田文雄兩人在30分鐘的電話中還觸及俄烏情勢、北韓導彈、印太戰略、供應鏈安全、跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等議題。

    他們重申加拿大和日本之間的戰略夥伴關係，以及對自由開放的印太地區共同願景；雙方同意在加拿大制定全面印太戰略、深化地區參與時，繼續密切合作。

    兩國領袖討論加日經貿關係時，強調共同努力加強供應鏈彈性和經濟安全、深化關鍵礦產和新興技術合作的重要性。兩位領導人並討論CPTPP，同意確保維持其高標準的必要性。

    此外，雙方對北韓近期試射導彈表示關切，承諾支持國際社會抑制北韓政權挑釁行動，重申支持多國行動，以協助監測聯合國對北韓制裁。杜魯道也重申，他支持岸田文雄為營救遭北韓綁架日人返回家園的努力。

    在俄烏衝突方面，兩位領導人對俄羅斯在烏克蘭及其周邊地區的破壞穩定行為，深表關切，並重申堅定支持烏克蘭主權和領土完整。他們一致認為，七大工業國集團（G7）和志同道合國家須團結起來，阻止俄羅斯侵略並鼓勵外交解決方案。

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