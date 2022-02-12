軍情動態》因購俄防空系統和美搞僵 土耳其又想淘汰魚叉飛彈

土耳其自製Atmaca反艦飛彈。（翻攝自推特）

2022/02/12 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國北約盟友土耳其因為堅持和俄羅斯購入S-400防空飛彈系統，雙方關係弄僵，近期再有消息傳出，土耳其打算「全面淘汰」美國波音公司製造的魚叉飛彈，改用自製Atmaca反艦飛彈。

根據《Defense News》 報導，一名要求匿名的土耳其海軍軍官表示，國防公司Roketsan、Aselsan共同研製的Atmaca反艦飛彈，未來將替代魚叉飛彈。

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Roketsan匿名高層則說，會在2至3年內淘汰350枚魚叉飛彈，讓將要接受維護升級的艦艇優先替換；他強調，會決定換成Atmaca反艦飛彈，是因為這款飛彈的價格約為魚叉的一半，若全面替換，能節省高達5億美元。

美國波音公司沒有正面回應求證，僅將問題丟給美國和土耳其政府。

土耳其國防工業署於2018年11月2日與Roketsan簽署Atmaca飛彈量產合約，並在2020年9月展開最終測試。

Atmaca飛彈可以從固定或移動平台上開火，射程超過220公里，可以在低水面上飛行，從水平或垂直角度擊中目標。

Atmaca飛彈於去年2月和土國海軍達到初始作戰能力（IOC）。

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