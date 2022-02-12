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    全球接種率年中若達7成 譚德塞：疫情急性發病期有望今年結束

    世界衛生組織秘書長譚德塞指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期有望在今年就會結束。（美聯社）

    世界衛生組織秘書長譚德塞指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期有望在今年就會結束。（美聯社）

    2022/02/12 09:44

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，疫情彷彿漫漫無期，何時才能結束？世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指出，若全球約7成人口接種疫苗，疫情大流行的急性發病期有望在今年就會結束。

    綜合外媒報導，譚德塞在南非當地時間週五訪視南非生物製劑公司，期間向記者透露，「我們估計疫情大流行的急性發病期會在今年結束」，但有一個前提，「那就是今年年中，約6、7月時，全球達成7成人口接種疫苗，如果做到了，急性發病期就能真正結束，這是我們所預期的」。

    他強調，一切掌握在人類手裡，「這跟機會無關，事關於我們怎麼做選擇」。

    譚德塞所參觀的這間公司運用莫德納的研發成果在非洲首度生產mRNA疫苗，預計於11月臨床試驗，計畫在2024年獲准使用。

    全球接種率是否能達成目標，非洲的接種率至關重要，目前只有約11%的非洲民眾接種了疫苗，為全球最低，WHO非洲分部表示，非洲必須將疫苗覆蓋率提升6倍，才能達到7成的目標。

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