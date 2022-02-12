連續4天單日新增確診破9萬 日本累計死亡病例數突破2萬例

日本11日新增9萬8370例確診病例，新增150例死亡病例，累計死亡病例突破2萬例大關。（法新社）

2022/02/12 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，據最新統計，日本11日新增9萬8370例確診病例，新增150例死亡病例，累計死亡病例突破2萬例大關。

根據《NHK》報導，日本11日統計，全國累計新增9萬8370例確診，為連續第4天單日新增確診超過9萬例，10日另增150例死亡，截至最新，日本全境累計確診病例達378萬1116例，累計死亡病例則正式突破2萬例大關，達2萬105例。

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各地區疫情仍以東京都單日新增1萬8660例居首，大阪府以1萬5302例居次，神奈川縣單日新增8125例為病例第3多地區。

又據《NHK》報導，東京都武漢肺炎病床使用率達58.6%，重症病床使用率達23.1%，住院需供氧之武肺患者共14.9%，都內疫情狀況若達到「重症患者病床使用率達到30至40%」、「住院患者需供氧者達到30至40%」以及「7日平均單日新增確診病例數達2萬4000例」，將申請發布緊急事態宣言。

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