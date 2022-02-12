為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    連續4天單日新增確診破9萬 日本累計死亡病例數突破2萬例

    日本11日新增9萬8370例確診病例，新增150例死亡病例，累計死亡病例突破2萬例大關。（法新社）

    日本11日新增9萬8370例確診病例，新增150例死亡病例，累計死亡病例突破2萬例大關。（法新社）

    2022/02/12 10:48

    〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，據最新統計，日本11日新增9萬8370例確診病例，新增150例死亡病例，累計死亡病例突破2萬例大關。

    根據《NHK》報導，日本11日統計，全國累計新增9萬8370例確診，為連續第4天單日新增確診超過9萬例，10日另增150例死亡，截至最新，日本全境累計確診病例達378萬1116例，累計死亡病例則正式突破2萬例大關，達2萬105例。

    各地區疫情仍以東京都單日新增1萬8660例居首，大阪府以1萬5302例居次，神奈川縣單日新增8125例為病例第3多地區。

    又據《NHK》報導，東京都武漢肺炎病床使用率達58.6%，重症病床使用率達23.1%，住院需供氧之武肺患者共14.9%，都內疫情狀況若達到「重症患者病床使用率達到30至40%」、「住院患者需供氧者達到30至40%」以及「7日平均單日新增確診病例數達2萬4000例」，將申請發布緊急事態宣言。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    港4歲男童嘔吐後昏迷搶救無效 檢出武肺陽性
    2022/02/12 10:32

    港4歲男童嘔吐後昏迷搶救無效 檢出武肺陽性
    桃市37處疫苗接種站今提供莫德納疫苗免預約接種服務
    2022/02/12 10:04

    桃市37處疫苗接種站今提供莫德納疫苗免預約接種服務

    副都心地王「家泰家悦.」雙強之作
    南韓再增54941例確診創新高 預估達高點前「只增不減」
    2022/02/12 09:57

    南韓再增54941例確診創新高 預估達高點前「只增不減」
    屏東連兩天擴大篩檢 無陽性個案
    2022/02/12 09:47

    屏東連兩天擴大篩檢 無陽性個案
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播