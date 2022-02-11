孕婦注意！國際研究：武肺病毒會入侵胎盤 導致嬰兒胎死腹中

國際研究發現武肺病毒會入侵胎盤並導致胎死腹中。圖為遭武肺病毒入侵的胎盤細胞。（美聯社）

2022/02/11 16:52

〔即時新聞／綜合報導〕包括美國在內的全球12個國家，針對懷孕期間未打疫苗感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）且產下死胎的孕婦進行研究，發現武肺病毒會入侵胎盤並導致胎死腹中。

據《美聯社》報導，領導這項研究的美國喬治亞州亞特蘭大病理學家施瓦茨（David Schwartz）表示，過去有一些病毒會從胎盤滲透進去感染胎兒本身，進而造成死產，例如茲卡病毒等等，他們想研究確認武肺是否也是如此，

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然而，針對64具死胎和4個出生後不久死亡的嬰兒進行檢驗後，雖然部分胎兒體內確實驗出武肺病毒，但施瓦茨等人赫然發現武肺病毒主要入侵的是胎盤而非胎兒，「許多病例的胎盤有超過90％被破壞，這非常可怕。」

施瓦茨指出，正常的胎盤組織呈現健康的紅色和海綿狀，但這些死胎的胎盤非常硬，組織變為深色，他從未見過能對胎盤造成如此廣泛破壞的感染。

研究人員表示，武肺病毒很可能是通過血液到達胎盤，在感染細胞後導致蛋白質沉積造成發炎，阻礙血液流動和氧氣供輸，最終導致胎兒死亡。

事實上，先前的統計數據已指出，孕婦若確診武肺會出現較高的死產機率，尤其是感染Delta變體的患者，美國疾病管制與預防中心去年11月的報告就顯示，全美確診武肺的孕婦大約80人裡就有1人死產，相較之下未感染的孕婦則是155分之1的機率。

由於這項研究是在Omicron變種武肺出現之前完成的，因此尚不清楚Omicron是否也會增加死產的比率。對此，美國當局認為讓孕婦接種疫苗可避免死胎的狀況發生，畢竟這些病例都是在懷孕期間感染武肺導致胎兒死亡。

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