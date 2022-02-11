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    吸睛！烏克蘭祭出美人計宣傳戰 正妹士兵露雙峰自拍爆紅

    烏俄情勢緊張之際，傳烏克蘭展開「宣傳戰」，正妹女兵自拍影音在網路上瘋傳。（翻攝自TikTok，本報合成）

    烏俄情勢緊張之際，傳烏克蘭展開「宣傳戰」，正妹女兵自拍影音在網路上瘋傳。（翻攝自TikTok，本報合成）

    2022/02/11 15:33

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯間的戰火一觸即發，現傳出烏克蘭在邊境情勢緊張之際，搬出「正妹牌誘惑」開打「宣傳戰」，數位容貌姣好的女兵在社群平台上發布自拍照片及影片，不僅讓人一窺軍事訓練過程，更可見到她們唱歌、性感熱舞等賞心悅目的日常模樣，相關影音被網友瘋傳爆紅。

    綜合外媒報導，近來不斷有烏克蘭女兵透過TikTok等平台分享軍旅生活，除了身著印有烏克蘭國旗及軍徽的軍裝跳舞、唱歌，亦展示了同袍之間歡樂的相處日常，及拆裝武器、外出巡邏等軍事訓練過程，多元面貌曝光後也吸引烏克蘭當地媒體報導讚揚。

    其中一名女兵卡蒂烏莎（Katiusha）上傳大量穿軍裝對嘴唱歌的影片，引來近3萬人追蹤，讚數也迅速攀升至逾46萬個，近日她更換上性感短版背心、露出傲人雙峰，對著鏡頭搔首弄姿；另有女兵分享持槍、演習照片，並寫下「烏克蘭最重要」等文字，表達保家衛國之決心。

    報導指出，烏克蘭似乎正利用這些影音展開政治宣傳戰，以另類「軟實力」宣揚國威；另一方面，有鑑於來自俄羅斯的威脅漸增，烏克蘭政府先前擴大征兵，將18歲至60歲之間、所有「適合服兵役」的女性納入範圍，以便在發生重大戰爭時可動員女性投入前線。

    烏克蘭正妹女兵。（翻攝自TikTok，本報合成）

    烏克蘭正妹女兵。（翻攝自TikTok，本報合成）

    數位容貌姣好的女兵在社群平台上發布自拍影音。（翻攝自TikTok，本報合成）

    數位容貌姣好的女兵在社群平台上發布自拍影音。（翻攝自TikTok，本報合成）

    烏克蘭女兵曬出同袍相處日常。（翻攝自TikTok）

    烏克蘭女兵曬出同袍相處日常。（翻攝自TikTok）

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