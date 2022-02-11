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    網傳中國學者談話錄音流出 揭露中共防疫背後勾結權貴利益

    圖為中國北京相關人員正在進行防疫工作。（歐新社）

    圖為中國北京相關人員正在進行防疫工作。（歐新社）

    2022/02/11 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕有媒體報導，近日網路上流傳一段哈佛學者黃萬盛的談話錄音，內容揭露中共防疫政策背後的利益勾連，以及科技落後於美國的狀況。

    《大紀元》報導，黃萬盛在中國一場私人宴會中表示，中共清零防疫政策背後，其實牽涉權貴集團的利益，黃稱在中國，只要有一兩個確診病例，就要求全區域做全民核酸檢測，背後利益集團藉此賺進巨額財富，像是中國某企業僅靠核酸檢測就賺進1058億美元，另外像是疫苗接種，強制打幾針都跟利益集團有關。

    黃萬盛也提到中共醫療體系問題，他說美國短時間上千萬人確診，但沒有發生公衛危機，是因為優異的底層醫療體系，但中國醫療體系權力集中，資源全在大醫院，因此有系統性崩潰的問題。

    另外他也提到中共科技落後於美國，在量子電腦、5G和基因工程等重要的未來性技術，中國還差美國很遠，至於網路科技方面，核心技術全在美國手上，中國只是全球最大的用戶。

    至於在全球各國受到相當關注的5G，黃萬盛認為，美國之所以反對華為的5G設備，是因為沒有達到技術需求，恐怕在應用上會造成危險，以他讀到的美國與歐盟相關文件來說，都是以科技指數來看待中國的5G技術，但中共卻把它當成政治問題，認為是西方國家要卡中國的脖子。

    報導指出，黃萬盛1981年畢業於中國社會科學院哲學研究所，曾在上海社會科學院任職，之後到哈佛大學擔任助理與研究員，並獲聘為中國清大等學校的特聘或客座教授。

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