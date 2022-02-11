中國徐州「8孩案」堪稱人間煉獄 吳子嘉痛斥：中共要不要臉？

中國徐州一名楊姓女子被人用鐵鍊拴住，囚禁在破屋，悲慘命運引起眾怒。（圖擷自微博，本報合成）

2022/02/11 10:05

〔即時新聞／綜合報導〕「徐州8孩案」揭露了中國拐賣人口悲歌，中共官方後續又發出3道矛盾聲明，引發國際輿論抨擊，名嘴吳子嘉昨針對此事發表看法，在節目上爆氣開罵「中華人民共和國要不要臉？」，他直言稱，此事可說是下流到無以復加的程度。

近日抖音有帳號揭露，中國徐州一楊姓女子被鐵鍊拴住，囚禁於破屋，她前後生養了8個孩子，悲慘的情況引發全球關注，沒想到後續縣委宣傳部卻忙著掩蓋真相，除了第一宣稱「不存在拐騙行為」，更稱女子是因為有精神疾病，具攻擊傾向，才會被丈夫用鐵鍊綁住。

請繼續往下閱讀...

隔日徐州官方也公布調查結果，打臉當地縣委宣傳部說法，表示楊女確實是來自雲南省福貢縣的「小花梅」，楊女丈夫董姓男子已涉嫌非法拘禁罪，而和楊女同鄉的桑姓女子及桑女丈夫則涉嫌拐賣婦女罪，3人都已被刑拘。

名嘴吳子嘉昨天在節目《關鍵時刻》上表示，第3份聲明聲稱，楊女有過一段婚姻，後來因病才被帶往江蘇救治，該聲明被官媒《新華社》轉發，代表已有官方立場在內。

吳子嘉說，徐州原本是個很富裕的地方，如今當地卻人口拐賣猖獗，但因正值冬奧期間，中共官方要把這則消息壓下來，因此連《央視》都幫忙護航，這樣的情況讓吳痛斥「中華人民共和國要不要臉？你這種國家在辦冬奧，現在有幾萬人正發生這種事情，中央卻毫無動靜」。

吳子嘉也說，連《環球時報》前總編胡錫進也對此事發聲，是好現象，代表可能開始會引起中共重視。

吳子嘉認為，此事也透露「徐州太窮了」，代表先前中國領導人習近平「脫貧」的說法根本沒有成功，他直言，「8孩案」根本就是人間煉獄，「多邪惡才做得出來？」

吳子嘉痛斥「你這種國家還想要統一台灣，你要不要臉，你這麼邪惡的國家，有這種人民和素質，你有什麼資格來跟我們談什麼管理」，他無奈表示，中國文明程度的低劣讓他發毛，「已經低於人類下限」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法