秘魯長途公車墜百米峽谷 至少20死30傷

秘魯當地時間9日發生一起重大車禍，一輛公車滾落峽谷，造成20死30傷。（歐新社）

2022/02/11 11:49

〔即時新聞／綜合報導〕秘魯發生一起重大車禍，當地時間9日，一輛公車滾落峽谷，造成至少20死30傷，死者包括一名4歲女孩。

綜合外媒報導，秘魯當地時間9日下午，一輛公車從從塔亞班巴（Tayabamba）駛往特魯希略（Trujillo），在地點較為偏遠的拉利伯塔德省（La Libertad）意外滾落100米斜坡，造成車上乘客嚴重死傷。

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據悉，當地路況不佳且泥濘，讓此趟340公里的車程推估需約花費14小時，事故主因尚未明朗，但當地媒體推測路況可能正是導致車輛失控的原因。

事故地點偏僻，車禍數小時後消息才傳出，救護人員在當地居民協助下，在現場將人們從公車殘骸裡拉出，傷者被分送到數間醫院。現場情況曝光，車體在重摔之下頭下腳上，車體嚴重破碎，乘客物品散落一地。

基於道路問題、超速、缺乏交通標誌與交通規則執行取締不力，秘魯經常發生交通事故，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，交通量降低，事故量也隨之下降，但隨著經濟活動重啟，秘魯交通死亡人數又出現攀升，2021年11月便曾發生小巴在秘魯北部叢林偏離道路事故，造成10人死亡。

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