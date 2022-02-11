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    通膨和疫情處理太爛 CNN：拜登支持率僅4成

    《有線電視新聞網》（CNN）最新民調顯示，僅有4成的美國人支持拜登，近6成不滿意他的施政表現。（美聯社資料照）

    《有線電視新聞網》（CNN）最新民調顯示，僅有4成的美國人支持拜登，近6成不滿意他的施政表現。（美聯社資料照）

    2022/02/11 09:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國物價不斷飆升，且無法擺脫武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的陰霾，讓美國總統拜登（Joe Biden）施政備受抨擊。最新民調顯示，僅有4成的美國人支持拜登，近6成不滿意他的施政表現。

    美國《有線電視新聞網》（CNN）10日公布最新民調顯示，只有41%肯定拜登施政，58%美國人不滿意他的表現。與去年12月的民調相比，拜登的支持率大幅下降，不滿意的比例為51%，滿意的則有49%。

    民調指出，只有36%立場獨立受訪者支持拜登，共和黨支持者則有9%，儘管拜登在民主黨中的支持率仍為83%，但低於去年夏季末的支持率94%。

    報導提到，在過去的2個月裡，通貨膨脹升溫和Omicron變異株導致大量確診病例，雙重打擊嚴重影響民眾對拜登的評價。與去年12月民調相比，拜登在處理經濟議題的支持度下降8個百分點至37%，處理疫情方面也下滑9個百分點剩下45%。

    這項民調是由CNN與獨立民調機構SSRS於1月10日至2月6日，針對全美1527名成年人進行，調查透過網路和電話進行，抽樣誤差為正負3.3百分點。

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