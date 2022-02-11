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    美記者曝：川普卸任後仍與金正恩聯繫

    美前總統川普時常宣傳與北韓領導人金正恩的關係。（法新社）

    美前總統川普時常宣傳與北韓領導人金正恩的關係。（法新社）

    2022/02/11 11:38

    〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普2018年與北韓領導人金正恩會面，寫下歷史性一刻，這段期間他也不斷強調自己與金正恩有良好交情。現在更有消息指出，川普在卸任後持續與金正恩保持聯繫。

    《路透》報導，《紐約時報》記者哈伯曼（Maggie Haberman）在即將出版的川普傳記《The Confidence Man》中提到，川普在離開白宮後告訴親近人士他與金正恩仍保持聯繫。

    哈伯曼提到，「就我們所知，他對於這段關係有著異常的迷戀」、「他所說的話和實際情況並不一定符合，但他一直告訴別人，自己和金正恩保持著某種交流往來的關係。」且金正恩似乎是川普卸任後唯一還有聯絡的外國領袖。

    報導提到，根據1799年通過的「羅根法案」（Logan Act），美國公民禁止在未獲授權的情況下與外國政府協商。

    美智庫史汀生中心旗下的北韓計劃「北緯38度」負責人唐恩（Jenny Town）表示，「如果這是真的，且在沒有向白宮諮詢或協調的情況下進行任何形式的構通，那可能會產生非常嚴重的問題，也與美國的利益有潛在衝突。」

    川普在2018年9月時向大眾公布他與金正恩的通信，說「我們墜入愛河了，真的，他寫給我一封美麗的信。」且卸任後還將包括這封信在內的部份文件帶走。美國檔案局已向他回收。

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