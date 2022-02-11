灰虎斑走失7年漂流2400公里 奇蹟尋回人貓大團圓

走失7年的灰虎斑Ashes 9日在飼主希利的友人威廉斯陪伴下，在佛州機場準備搭機回家與飼主團聚。（美聯社）

2022/02/11 00:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國東北部緬因州一隻貓咪2015年走失，多年來，飼主本來已經放棄找回愛貓的希望，沒想到，上週接到一通來自東南部佛羅里達州的電話，告知這隻走失的貓咪出現在佛州，已經被找到了，震驚不已，算一算，這隻貓漂流了至少2400多公里。

《美聯社》和緬因州地方電視台WABI 9日報導，住在緬因州切斯特維爾（Chesterville）的飼主希利（Denise Cilley）說，上週她接到一家動物收容所的語音留言，說找到她的愛貓Ashes，貓在佛州，她本來以為打錯電話，但是對方來電告知，透過貓咪身上植入的晶片找到希利，加上有當年領養貓咪單位名稱、和是一隻灰色虎斑母貓，希利這才相信，心想「天哪，肯定是Ashes」。

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希利說，Ashes是她和女兒凱蒂（Katie Cilley）2014年從流浪動物之家領養的，才養1年，就在次年8月女兒過生日時不知去向。之前Ashes出門蹓躂，都會自己回來，但是這次失蹤了好幾天，由於住家附近曾有狐狸出沒，讓家人做了最壞的打算，找了好幾週未果，難過地接受牠可能成為某個獵捕者的獵物。

沒想到走失7年後，還能找回愛貓，凱蒂在貓咪走失當年才10歲，現在已是17歲少女。母女倆9日與分離7年的愛貓團圓，凱蒂說，「牠馬上就窩在懷裡，就像又回到家裡一樣」。

暫時幫希利照顧失而復得愛貓的佛州友人威廉斯（Janet Williams）在當地參與動物救援工作，她說，Ashes最初被發現時，在街頭流浪，身體狀況相當糟，一對夫婦固定餵食，但是見牠健康狀況快速惡化，就把牠帶給獸醫治療，幸虧有植入晶片，才得以確認了Ashes的身份。

不過，Ashes是怎麼從緬因州流浪將近1500英里（2400公里）到佛州，至今仍是一團謎，威廉斯說，「我相當嚴厲地審問過牠，牠不說。」

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