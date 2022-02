灰虎斑走失7年漂流2400公里 奇蹟尋回人貓大團圓

2022/02/11 00:30

〔編譯管淑平/綜合報導〕美國東北部緬因州一隻貓咪2015年走失,多年來,飼主本來已經放棄找回愛貓的希望,沒想到,上週接到一通來自東南部佛羅里達州的電話,告知這隻走失的貓咪出現在佛州,已經被找到了,震驚不已,算一算,這隻貓漂流了至少2400多公里。

《美聯社》和緬因州地方電視台WABI 9日報導,住在緬因州切斯特維爾(Chesterville)的飼主希利(Denise Cilley)說,上週她接到一家動物收容所的語音留言,說找到她的愛貓Ashes,貓在佛州,她本來以為打錯電話,但是對方來電告知,透過貓咪身上植入的晶片找到希利,加上有當年領養貓咪單位名稱、和是一隻灰色虎斑母貓,希利這才相信,心想「天哪,肯定是Ashes」。

請繼續往下閱讀...

希利說,Ashes是她和女兒凱蒂(Katie Cilley)2014年從流浪動物之家領養的,才養1年,就在次年8月女兒過生日時不知去向。之前Ashes出門蹓躂,都會自己回來,但是這次失蹤了好幾天,由於住家附近曾有狐狸出沒,讓家人做了最壞的打算,找了好幾週未果,難過地接受牠可能成為某個獵捕者的獵物。

沒想到走失7年後,還能找回愛貓,凱蒂在貓咪走失當年才10歲,現在已是17歲少女。母女倆9日與分離7年的愛貓團圓,凱蒂說,「牠馬上就窩在懷裡,就像又回到家裡一樣」。

暫時幫希利照顧失而復得愛貓的佛州友人威廉斯(Janet Williams)在當地參與動物救援工作,她說,Ashes最初被發現時,在街頭流浪,身體狀況相當糟,一對夫婦固定餵食,但是見牠健康狀況快速惡化,就把牠帶給獸醫治療,幸虧有植入晶片,才得以確認了Ashes的身份。

不過,Ashes是怎麼從緬因州流浪將近1500英里(2400公里)到佛州,至今仍是一團謎,威廉斯說,「我相當嚴厲地審問過牠,牠不說。」

Reunited and it feels so good! ✈️????@WGME pic.twitter.com/JDPBxr94yy