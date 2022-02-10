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    警消破門驚見「腐屍坐桌前」 70歲老婦死亡2年才被發現

    義大利1名70歲獨居老婦死亡逾2年後才被警消發現。示意圖，人物與新聞事件無關。（擷取自免費圖庫pixabay）

    義大利1名70歲獨居老婦死亡逾2年後才被警消發現。示意圖，人物與新聞事件無關。（擷取自免費圖庫pixabay）

    2022/02/10 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕義大利地方警消人員日前進入1間民宅，要提醒住戶庭院裡的樹倒了，卻驚見屋裡的70歲獨居老婦已經成了1具「腐屍」坐在桌子前面，推估死亡時間超過2年。

    綜合外媒報導，義大利北部倫巴底大區（Lombardy）科莫省（Province of Como）警消人員接獲投訴，當地1間住宅庭院裡的樹倒了，有安全疑慮。警消人員4日進入住宅想告知住戶時，卻驚見70歲獨居老婦貝瑞塔（Marinella Beretta）已經成了1具腐屍，坐在客廳桌前。

    驗屍官依據屍體腐爛程度，研判貝瑞塔的死亡時間大約在2019年年底。貝瑞塔的鄰居們說，他們最後一次見到貝瑞塔是在2019年9月，大家都以為她在2020年初義大利爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情時就已經搬走了。

    當地政府說，貝瑞塔的確切死因仍有待鑑定，但警方在現場沒有發現犯罪跡象。據了解，貝瑞塔並沒有任何家人在世，目前也沒有親屬出面，葬禮將由當地政府出資舉辦。

    根據義大利國家統計局（ISTAT）2018年發表的報告，義大利75歲以上老人有將近40％是獨居，有緊急需求時並無任何親友可求助。

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