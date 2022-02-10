美國研擬為5歲以下兒童施打輝瑞疫苗 最快2月底上路

美國政府計畫最快在2月21日為5歲以下兒童施打輝瑞疫苗。（路透）

2022/02/10 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情仍在全球蔓延，美國疾病管制與預防中心（CDC）近期一份文件指出，美國政府計畫最快在2月21日為5歲以下兒童施打輝瑞疫苗，若美國食品和藥物管理局（FDA）批准授權後即可開始施打。

根據《路透》報導，美國5歲以下兒童是目前唯一尚未授權施打疫苗的族群，FDA正考慮授權輝瑞藥廠（Pfizer）與德國BioNTech SE公司的疫苗在5歲以下兒童使用。然而輝瑞/BNT疫苗在2至4歲兒童的一項臨床實驗中並沒有達標，不過輝瑞與BNT公司表示，他們已經應FDA的要求提交實驗數據，以解決兒童迫切的接種需求。

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針對疫苗授權，FDA訂於2月15日舉行外部專家會議，將討論是否建議FDA批准授權為5歲以下兒童施打疫苗。CDC文件內容顯示，若FDA批准授權，美國政府計畫在2月底前向各州先運送1000萬劑輝瑞/BNT疫苗。

CDC表示，首次施打將於2月21日開始，施打區域優先考慮兒童染疫風險較高的區域。屆時若授權通過，5歲以下兒童接種疫苗將以較低劑量施打。

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