為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    南卡州參眾議會通過友台決議案 蕭美琴見證

    美國南卡羅萊納州參、眾議會8日分別通過友台決議案，支持台灣有意義國際參與，並呼籲美台進行雙邊貿易協定談判。駐美代表蕭美琴也親自與會見證，感謝南卡州支持台灣。（中央社資料照）

    美國南卡羅萊納州參、眾議會8日分別通過友台決議案，支持台灣有意義國際參與，並呼籲美台進行雙邊貿易協定談判。駐美代表蕭美琴也親自與會見證，感謝南卡州支持台灣。（中央社資料照）

    2022/02/10 09:25

    〔中央社〕美國南卡羅萊納州參、眾議會8日分別通過友台決議案，支持台灣有意義國際參與，並呼籲美台進行雙邊貿易協定談判。駐美代表蕭美琴也親自與會見證，感謝南卡州支持台灣。

    南卡羅萊納州參議會和眾議會8日分別通過友台決議，支持台灣的民主、自由和有意義的國際參與，並呼籲美國政府與台灣進行「雙邊貿易協定」（BTA）談判。

    決議也支持南卡羅萊納州教育廳和高等教育委員會儘速與台灣簽署初等和高等教育合作備忘錄，以創造教育、文化和語言雙向交流的契機。

    蕭美琴受邀現場見證。表決前蕭美琴也與南卡州參議長亞歷山大（Thomas Alexander）會談，並受邀出席州眾議會共和黨黨團午餐會，和與會的南卡州長麥馬斯特（Henry McMaster）、副州長伊維特（Pamela Evette）及眾議長魯卡斯（James Lucas）交流，與當地政要就台美關係進展及台灣和南卡州合作議題廣泛交換意見。

    蕭美琴在餐會上致詞時感謝南卡羅萊納州政府長期以來的支持與合作，隨著中國壓迫力道持續增加，台灣作為民主燈塔，持續捍衛民主自由，在美國夥伴關係的支持下，成為抵禦中國威脅的重要關鍵。

    蕭美琴也強調，經濟夥伴關係是雙邊關係的重要一環，台灣在南卡投資眾多並持續成長，企業扮演推進台美關係的重要動力，經濟互利是雙方追求的重要利益。她也重申，台美夥伴關係建立在民主、自由、和平及繁榮等共同價值及利益，期盼南卡州能與台灣共同努力，創造更多合作機會。

    南卡羅萊納州和台灣互動密切，尤其在商業投資領域特別顯著，南卡州是美國東南部台商投資最多的地區。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    雙橡園會蕭美琴 陳以信：國會外交成果豐碩
    2022/02/04 13:19

    雙橡園會蕭美琴 陳以信：國會外交成果豐碩
    蕭美琴︰想訪台的美政要 排隊排很長
    2022/02/01 05:30

    蕭美琴︰想訪台的美政要 排隊排很長

    男星出食譜書 被網批：出寫真集才對
    送完賴清德後速回崗位 蕭美琴難掩倦容曝新年最想做這2件事
    2022/01/31 08:14

    送完賴清德後速回崗位 蕭美琴難掩倦容曝新年最想做這2件事
    賴清德出訪圓滿歸國 蔡英文：感謝完成「三個深化」任務
    2022/01/31 08:11

    賴清德出訪圓滿歸國 蔡英文：感謝完成「三個深化」任務

    自由免費送你加菜金 海霸王相關企業飯店隨你選
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播