小學演說「無罩」引發輿論撻伐！美民主黨州長參選人公開致歉

2022/02/10 12:15

〔即時新聞/綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯(Stacey Abrams)日前宣布再戰2022年喬治亞州長。未料近日她卻因出席當地小學活動時,沒戴口罩登台演說,引發爭議,她先是第一時間透過發言人否認指控,不過最終仍擋不住輿論壓力,公開向社會大眾致歉。

綜合外媒報導,艾布拉姆斯近日前往喬治亞州內的格倫伍德小學(Glennwood Elementary School)參訪並發表演說,不過由她自己在社群平台所發佈的照片顯示,當時她未遵循武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)防疫規定,配戴口罩,引發外界質疑。

而外媒《OutKick》所披露的一系列照片踢爆,艾布拉姆斯不僅在演講時沒有戴口罩,在台下與教職員工合影及與學童進行互動時也都沒戴,雙標畫面超諷刺。

對此,艾布拉姆斯於2月8日晚間接受《CNN》主播博內特(Erin Burnett)訪問時說:「我當天前往學校,参加非裔美國人讀書日活動,上台前我都有戴口罩,登台時,因為要念故事給孩子聽才摘下,這樣能讓離比較遠的學生,聽得清楚。」

她也強調,自己在台上說故事時,和學童們都有保持社交距離,活動結束後,因為太興奮,才會在沒戴口罩的狀況下,和大家合影。她也強調,任何違反規範的作為都是錯的,因此她公開向社會大眾表達歉意。

“Protocols matter. Protecting our kids is the most important thing, and anything that can be perceived as undermining that is a mistake, and I apologize.” @staceyabrams shares the story behind photo of her without a mask at a school event. pic.twitter.com/58s4HqL6tO