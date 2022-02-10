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    小學演說「無罩」引發輿論撻伐！美民主黨州長參選人公開致歉

    美國民主黨喬治亞州州長參選人，因前往小學演說時沒戴口罩引發輿論抨擊，她於8日接受訪問時，公開向社會大眾致歉。（資料照，美聯社）

    美國民主黨喬治亞州州長參選人，因前往小學演說時沒戴口罩引發輿論抨擊，她於8日接受訪問時，公開向社會大眾致歉。（資料照，美聯社）

    2022/02/10 12:15

    〔即時新聞／綜合報導〕民主黨前眾議員艾布拉姆斯（Stacey Abrams）日前宣布再戰2022年喬治亞州長。未料近日她卻因出席當地小學活動時，沒戴口罩登台演說，引發爭議，她先是第一時間透過發言人否認指控，不過最終仍擋不住輿論壓力，公開向社會大眾致歉。

    綜合外媒報導，艾布拉姆斯近日前往喬治亞州內的格倫伍德小學（Glennwood Elementary School）參訪並發表演說，不過由她自己在社群平台所發佈的照片顯示，當時她未遵循武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫規定，配戴口罩，引發外界質疑。

    而外媒《OutKick》所披露的一系列照片踢爆，艾布拉姆斯不僅在演講時沒有戴口罩，在台下與教職員工合影及與學童進行互動時也都沒戴，雙標畫面超諷刺。

    對此，艾布拉姆斯於2月8日晚間接受《CNN》主播博內特（Erin Burnett）訪問時說：「我當天前往學校，参加非裔美國人讀書日活動，上台前我都有戴口罩，登台時，因為要念故事給孩子聽才摘下，這樣能讓離比較遠的學生，聽得清楚。」

    她也強調，自己在台上說故事時，和學童們都有保持社交距離，活動結束後，因為太興奮，才會在沒戴口罩的狀況下，和大家合影。她也強調，任何違反規範的作為都是錯的，因此她公開向社會大眾表達歉意。

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