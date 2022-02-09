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    惡鄰居嫌吵拿「毒餅乾」毒狗 2歲女童不幸誤食慘死

    墨西哥1名女童疑似誤食鄰居為毒狗準備的「毒餅乾」，不幸離世。餅乾示意圖，物品與新聞事件無關。（法新社）

    墨西哥1名女童疑似誤食鄰居為毒狗準備的「毒餅乾」，不幸離世。餅乾示意圖，物品與新聞事件無關。（法新社）

    2022/02/09 21:07

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥1名女童吃餅乾竟中毒，被送往醫院急救，搶救過程中出現2次呼吸中止，最後仍不幸宣告不治。而悲劇發生原因，竟是鄰居疑似因女童家中寵物犬時常吠叫，打算毒死狗狗，沒想到女童意外誤食毒餅乾。

    根據西班牙媒體《Telediario》報導，2月1日早晨，2歲的瓦萊里亞（Heidy Valeria）在庭院中玩耍，疑似誤食毒餅乾，當場中毒倒地，被家人緊急送往附近醫院急救，救援過程中，瓦萊里亞2度出現呼吸中止，最後仍回天乏術，於2月3日不幸離世。

    據報導，瓦萊里亞昏迷前，正和另名6歲女童玩耍，2人疑似都誤吃毒餅乾，6歲女童也因不名物質中毒，目前仍住院治療，而寵物犬也將餅乾吃下肚，出現中毒症狀。

    據悉，鄰居疑似不滿瓦萊里亞家中寵物犬吠叫，打算用毒餅乾毒死狗狗，沒想到卻導致幼童誤食。當地議會秘書長卡里洛（Epigmenio Carrillo）說，「目前尚不清楚瓦萊里亞的明確死因，仍需進一步釐清，並會提供她的家人的一切所需。」

    推特網紅阿連德（Arturo Islas Allende）也為瓦萊里亞發聲，「我們失去了瓦萊里亞，我們失去了一個2歲女孩，只因為有人狠心地打算殺死寵物犬，那種人應該被送入監獄。」

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