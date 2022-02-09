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    軍情動態》北韓出現閱兵跡象 可能在太陽節舉行

    專門拍攝地球影像的美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs）」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈，觀察往例推斷，北韓或將於太陽節進行閱兵。圖為去年9月閱兵畫面。（路透，本報合成）

    專門拍攝地球影像的美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs）」7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈，觀察往例推斷，北韓或將於太陽節進行閱兵。圖為去年9月閱兵畫面。（路透，本報合成）

    2022/02/09 17:10

    〔即時新聞／綜合報導〕專門拍攝地球影像的美國民間公司「星球實驗室（Planet Labs）」，7日拍到平壤美林機場閱兵場上有疑似隊列方陣的點狀分佈，觀察往例推斷，北韓或將於太陽節進行閱兵。

    根據《美國之音》報導，星球實驗室從上月初，就能觀察到美林機場閱兵排練場上有類似跡象，推測場上聚集約400至2000名官兵，但和以往相比明顯少上許多。

    由於南韓軍方人士也證實「正密切關注北韓動向」，因此外界推測北韓或正在籌備閱兵儀式。

    本月16日將是北韓已故領導人金正日80歲冥誕，也就是光明星節，分析認為，因為正值北京冬奧，北韓應不會選在此日閱兵「潑冷水」，比較有可能在4月的太陽節進行閱兵，也就是北韓已故領導人金日成110歲冥誕。

    另外，北韓閱兵通常有釋放政治訊號的意味，在3月9日的南韓總統大選後舉行，加上美韓聯合軍演推延到4月，北韓選在此刻閱兵，頗有震懾效果。

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