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    越南團隊用「黏土」成功打造跑車 網驚嘆：希望可以真的開上路

    越南一群汽車愛好者，在自家後花園成功用黏土，生產出一台布卡堤奇龍（Bugatti Chiron）跑車，引發熱議。（資料照，路透）

    越南一群汽車愛好者，在自家後花園成功用黏土，生產出一台布卡堤奇龍（Bugatti Chiron）跑車，引發熱議。（資料照，路透）

    2022/02/09 17:17

    〔即時新聞／綜合報導〕越南一群熱衷研究汽車的團隊，為了能實現開跑車的夢想，找來陶藝家和工程師團隊共同合作，在自家後花園開展了打造「布卡堤奇龍」（Bugatti Chiron）跑車的計劃，全程透過縮時攝影的方式紀錄，在歷經1年努力後，成功打造跑車，引發熱議。

    根據英媒《每日郵報》報導，越南有一群汽車愛好者，日前在其官方YouTube頻道「NHẾT TV」PO出365天打造「布卡堤奇龍」跑車的影片，強調全程是親手打造車體，影片自2月1日PO出僅8天，已吸引824萬人次瀏覽。

    報導指出，陶藝家及工程師所組成的團隊，在後花園生產汽車，他們先是搭好車體上層鋼架，接著，將用於車體塑型的黏土，塗抹一種泥狀玻璃纖維（fibreglass）的材料，再小心翼翼地將車體上的黏土移除，雛形製成後，再將附有小型發動機的鋼製空間底盤裝上。

    接著，他們在車體內部安裝LED照明系統、汽車輪胎及座椅，一點一滴地按照「布卡堤奇龍」跑車的樣貌，製作車體，最後，團隊將其噴上黑色及藍色的油漆，耗時365天後，成功還原了要價250萬英鎊（約新台幣9434萬元）的跑車，引發網友熱烈討論。

    對此，網友表示：「做得太棒了，這簡直不可思議，你正在打造自己的夢想」、「這太瘋狂了，這是我見過最好的雕刻技術，手工打造的零件也令我十分讚嘆」、「真是不敢置信，我希望在團隊所有的人的努力後，這台車可以真的開上路。」

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