軍情動態》中國新柴電動力潛艦意外曝光 顯示北京明確意圖

中國最新的潛艦設計近日意外曝光，畫面在社群媒體上瘋傳，這款潛艦明顯還在測試階段，但從中已可推敲出些許資訊。（翻攝自薩頓推特）

2022/02/09 16:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國最新的潛艦設計近日意外曝光，畫面在社群媒體上瘋傳，這款潛艦明顯還在測試階段，但從中已可推敲出些許資訊，從該艦較小的尺寸，能明確了解到北京在研發大型核潛艦的同時，也在大力投資小型柴電潛艦。

根據美國網媒《The Drive》知名軍武新聞「戰區」（The War Zone）報導，這款最新的柴電潛艦行進影片在昨天曝光，從帆罩上的白色標記，能得知這艘潛艦仍在測試階段，但美國潛艦專家薩頓（HI Sutton）已從簡單畫面推測出不少資訊。

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薩頓指出，這款潛艦可能比039A型潛艦更小，估計長約160英尺（約48.7公尺），後者則超過250英尺（76.2公尺），而這樣的尺寸和中國2018年首次出現的「無帆罩潛艦」類似，更可能同樣採單殼體設計，兩者或許有所關連；他推測，根據這類尺寸過往設計，該款潛艦或許配備了4支無法重新裝填彈藥的魚雷發射管。

值得注意的是，該潛艦帶有帆罩，和先前曝光的神秘設計有所不同，且完美融入艦體，這類配置讓人聯想到德國212型、214型潛艦設計，雖在多國開發的潛艦上得以看見，但這是首次出現在中國潛艦上；至於艦體造型則已多次出現，且均由中國國營軍工企業中國船舶重工集團（CSIC）打造，但這不代表這款新潛艦也出自其手。

報導點出，中國039A/B型潛艦外銷成功，並在去年推出了最新版本的039C型「元級」潛艦，因此這類新型潛艦可能也會用來賣給海外客戶，並將挑戰法國、俄羅斯和瑞典等更加成熟的潛艦設計。

報導強調，中國還在研究更先進的動力來源，包含日本蒼龍級潛艦使用的鋰離子電池；雖說如此，中國的潛艦規劃仍和美軍形成強烈對比，因為中國仍看見柴電潛艦在戰場上的一席之地。

柴電潛艦除了製造成本明顯較低，能讓中國獲得數量上的優勢，且可能比核潛艦更加安靜，更適合作為「反介入/區域拒止」戰力的一部分，而這款尺寸更小的柴電潛艦，可能會更加適合沿海淺灘。

雖外界對於中國這款潛艦仍一知半解，但這類設計的出現，也明確顯示北京大力地投資小型柴電潛艦。

先前美國國會研究報告就指出，中國海軍2025年前至少能部署25艘「元級」潛艦，產量令人印象深刻，「很明顯，中國海軍持續追求潛艦的品質的同時，也在快速地增加潛艦數量」。

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